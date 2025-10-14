COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Corea del Sur vence a Paraguay en amistoso de Fecha FIFA y se asienta en el Bombo 2

Corea del Sur se impuso 2-0 a Paraguay en amistoso de Fecha FIFA, recuperándose tras la derrota ante Brasil y demostrando solidez defensiva y efectividad en ataque.
Corea del Sur se recupera al derrotar a Paraguay y se asienta en el Bombo 2.
Corea del Sur derrotó 2-0 a Paraguay, en un partido amistoso disputado este martes en el Estadio Mundialista de Seúl. La victoria marca una respuesta tras la derrota 5-0 ante Brasil y evidencia la mejora defensiva y ofensiva de los Tigres de Asia.

Corea del Sur se recupera con victoria clave

Los goles llegaron al minuto 15 gracias a una desafortunada acción defensiva de Junior Alonso, cuyo pase permitió a Eom Jisung abrir el marcador. Ya en el minuto 74, Oh Hyeongyu cerró el partido con un contragolpe efectivo.

Este resultado es crucial para el equipo dirigido por Myung Bo Hong, que buscaba dejar atrás el duro revés sufrido contra Brasil el viernes 10 de  octubre con un marcador de 5-0. El conjunto surcoreano mostró disciplina defensiva para neutralizar las ofensivas paraguayas y convertir las pocas oportunidades en gol.

Paraguay insiste pero falla en definición

La selección paraguaya, conocida como la Albirroja, generó varias oportunidades durante el partido pero falló en la precisión y definición. Desde el inicio, Diego Gómez intentó generar peligro con presión alta y al 43’ Miguel Almirón robó un balón para asistir a Ronaldo Martínez, quien desaprovechó un mano a mano clave.

En la segunda mitad, Paraguay perdió chances claras para el descuento. Un tiro libre de Diego González impactó en el poste al minuto 69 y en el rebote, Tony Sanabria, solo frente al arco, envió su cabezazo desviado. Actitudes como estas marcaron las dificultades paraguayas para acortar la diferencia.

Contexto y próxima agenda de Paraguay y Corea del Sur

Este partido representa una muestra de resiliencia de Corea del Sur para recuperarse tras un resultado adverso contundente. Paraguay, por su parte, enfrenta los efectos del desgaste físico tras empatar 2-2 con Japón el viernes y realizó seis cambios para probar su plantel.

El técnico paraguayo Gustavo Alfaro reconoció la eficacia de Corea y anticipó que tanto Japón como Corea del Sur serán rivales difíciles en el Mundial 2026. La Albirroja cerrará su año amistosos enfrentando a Estados Unidos y México, consolidando su preparación para el torneo mundialista.

Impacto en ranking FIFA y proyecciones

La victoria permite a Corea del Sur fortalecer su posición en el Bombo 2 del ranking FIFA, manteniéndose en el puesto 23 con 1.593,19 puntos, apenas por delante de Ecuador que bajó al 24. La próxima actualización del ranking tras la Fecha FIFA será el 22 de octubre.

La disciplina mostrada por Corea y su capacidad para convertir oportunidades en gol son variables clave para sus aspiraciones en la Copa Mundial. Paraguay, que retorna tras doce años a la máxima cita, busca afinar su efectividad en los próximos amistosos.

