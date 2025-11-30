COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Política

¿El correísmo llegará fortalecido a las elecciones seccionales del 2027?

El debate interno en la Revolución Ciudadana aumenta mientras Rafael Correa marca límites y figuras como Pabel Muñoz, Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga responden a cuestionamientos tras la consulta popular.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El correísmo llegará fortalecido a las elecciones seccionales del 2027.
Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, y Rafael Correa, líder del correísmo.
El correísmo llegará fortalecido a las elecciones seccionales del 2027.
Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, y Rafael Correa, líder del correísmo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las tensiones dentro del correísmo crecieron después de la victoria del NO en el referéndum y la consulta popular. En ese contexto, surgieron fricciones entre Rafael Correa y autoridades locales como Pabel Muñoz, Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, lo que provocó un intenso debate interno sobre la cohesión del movimiento.

El punto más crítico apareció cuando Aguiñaga y Álvarez difundieron un video junto a Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi. Correa cuestionó ese acercamiento y recordó que Tibán mantuvo críticas directas hacia su administración, lo que generó incomodidad entre los militantes del movimiento.

El correísmo responde a las fricciones internas

Según Juan Andrés González, coordinador y jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional, este escenario forma parte de una “posibilidad democrática” para expresar criterios dentro del movimiento. Además, sostuvo que Correa mantiene una línea firme para enfrentar las falencias del Gobierno.

Sobre el encuentro con Tibán, González explicó que el pronunciamiento del expresidente constituye un “llamado de atención a la militancia”, para evitar acercamientos con voces que, en su momento, dirigieron ataques a los líderes de la organización. “Respetar a nuestra militancia tiene líneas rojas. Generar camaradería es una falta de respeto a la Revolución Ciudadana”, afirmó.

¿Crisis o fortalecimiento rumbo a las elecciones seccionales 2027?

A pesar del panorama político, González aseguró que la Revolución Ciudadana llegará “fortalecida” a las elecciones seccionales del 2027. Según dijo, las recientes críticas permiten afinar posiciones internas y consolidar el proyecto político frente al Gobierno.

Descartó cualquier división y señaló que las “supuestas fricciones” generan debate y fortalecen la discusión interna. “¿Un movimiento dividido? No. Un movimiento con puertas abiertas, democrático, donde las opiniones funcionan”, sostuvo.

Ruptura total del diálogo con el oficialismo

Mientras el movimiento busca reordenarse, el intento del Gobierno por abrir un diálogo con otras fuerzas políticas terminó en confrontación. La legisladora de ADN, Valentina Centeno, acusó al correísmo de oponerse a reformas clave del COIP, como un régimen penal especial para el crimen organizado y medidas más estrictas sobre prisión preventiva.

González rechazó esas declaraciones, afirmó que nunca existió una reunión formal y acusó a Centeno de “mentir”. Además, adelantó que la bancada mantendrá una postura de transparencia en los procesos de fiscalización sobre presuntas irregularidades del Gobierno. “No nos reunimos, no se generó el diálogo y siguen haciendo lo que les da la gana”, comentó.

Convención nacional en medio de presión política

La Revolución Ciudadana se prepara para su convención nacional en los próximos meses. Este evento llega en medio de cuestionamientos sobre supuestas fracturas internas, aunque la dirigencia insiste en que existe cohesión y un proyecto político sólido.

El movimiento apuesta por un discurso de resistencia frente al Gobierno y por mantener posiciones claras en la Asamblea. Según González, el correísmo no enfrenta una crisis, sino una etapa de recomposición interna y fortalecimiento territorial. (07)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones en Honduras: Moncada se proclama ganadora mientras Nasralla alerta sobre posibles fraudes

¿El correísmo llegará fortalecido a las elecciones seccionales del 2027?

Terror en una fiesta infantil: Un tiroteo durante una celebración de cumpleaños deja cuatro muertos en California, Estados Unidos

Liga de Portoviejo vs Aampetra moviliza a miles en un ambiente festivo y decisivo en Portoviejo

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos: Cancillería confirma listado oficial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones en Honduras: Moncada se proclama ganadora mientras Nasralla alerta sobre posibles fraudes

¿El correísmo llegará fortalecido a las elecciones seccionales del 2027?

Terror en una fiesta infantil: Un tiroteo durante una celebración de cumpleaños deja cuatro muertos en California, Estados Unidos

Liga de Portoviejo vs Aampetra moviliza a miles en un ambiente festivo y decisivo en Portoviejo

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos: Cancillería confirma listado oficial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones en Honduras: Moncada se proclama ganadora mientras Nasralla alerta sobre posibles fraudes

Terror en una fiesta infantil: Un tiroteo durante una celebración de cumpleaños deja cuatro muertos en California, Estados Unidos

Liga de Portoviejo vs Aampetra moviliza a miles en un ambiente festivo y decisivo en Portoviejo

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos: Cancillería confirma listado oficial

Hombre recibe 22 años de prisión por violar a su sobrina

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO