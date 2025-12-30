¡CR7 no falla en el cierre de 2025! Ronaldo anota y llega a 957 goles en empate de Al-Nassr

El Al-Nassr empató 2-2 con el Al-Ettifaq el 30 de diciembre de 2025 en el Prince Mohamed Bin Fahd Stadium de Dammam (Arabia Saudita), por la jornada 12 de la Saudi Pro League 2025-26, en un partido donde Cristiano Ronaldo anotó el gol transitorio de la ventaja visitante.

Georginio Wijnaldum abrió el marcador para los locales al minuto 16. João Félix igualó al 47′, y Ronaldo marcó al 67′ con un desvío en la espalda tras disparo de Félix. Wijnaldum empató definitivamente al minuto 80.

Desarrollo del encuentro

El primer tiempo concluyó con ventaja mínima para Al-Ettifaq gracias al gol tempranero de Wijnaldum. En el complemento, Al-Nassr reaccionó rápidamente con el empate de João Félix. El gol de Ronaldo surgió de un remate de Félix que impactó en su espalda, cambiando la dirección y superando al portero.

Al final, Wijnaldum completó su doblete para rescatar un punto para el equipo local. Ronaldo jugó como titular y completó el partido.

Estadísticas y récord personal de Ronaldo

Con este tanto, Cristiano Ronaldo alcanzó los 957 goles en partidos oficiales de su carrera. El portugués cerró 2025 con 41 goles en todas las competiciones durante el año calendario.

En la presente temporada de la Saudi Pro League, Ronaldo suma 13 goles. Con Al-Nassr desde su llegada en 2023, acumula 112 goles en 126 partidos.

Clasificación y próximos compromisos

Al-Nassr lidera la tabla con 31 puntos tras 10 victorias y 1 empate en 11 partidos disputados. Al-Ettifaq se ubica en la octava posición. El empate puso fin a la racha de 10 victorias consecutivas de Al-Nassr en la liga.

El próximo partido de Al-Nassr será el 2 de enero de 2026 ante Al-Ahli como visitante. Posteriormente, el 8 de enero, recibirá a Al-Qadsiah.