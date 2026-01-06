Murió Craig, uno de los últimos elefantes con super colmillos blancos y de marfil del mundo

Craig, uno de los últimos elefantes conocidos como “super tuskers” por sus colmillos excepcionalmente grandes, murió el lunes 5 de enero. Ocurrió en el Parque Nacional Amboseli, al sur de Kenia. El animal, de 54 años, falleció por causas naturales relacionadas con la vejez, incluyendo desgaste de sus molares. Rangers del Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) vigilaban su estado y confirmaron que no hubo intervención humana en su muerte.

Su muerte por longevidad resaltó el éxito de los esfuerzos de conservación en la región. Esta pérdida ocurre en un contexto de declive global de elefantes con rasgos genéticos raros, impulsado históricamente por la caza ilegal de marfil. Craig, nacido alrededor de 1972, era famoso por sus colmillos que pesaban más de 100 libras cada uno casi rozaban el suelo. Ese era un rasgo genético infrecuente que lo convertía en un objetivo potencial para cazadores furtivos.

Craig tenía grandes colmillos de marfil

Su temperamento calmado y tolerancia a vehículos y cámaras lo hicieron uno de los elefantes más fotografiados de África, simbolizando la coexistencia entre humanos y vida silvestre. Durante décadas, lo protegieron patrullas anti-cacería, comunidades Maasai locales y organizaciones como el Amboseli. Estas acciones le permitieron vivir una vida completa y reproducirse, dejando varios descendientes que perpetúan su linaje.

Los super tuskers (colmilludos) son elefantes machos con colmillos superiores a las 100 libras por lado, una categoría cada vez más rara debido a la cacería de estos ejemplares. En los años 70 y 80, la población de elefantes en África cayó de 1,3 millones a cerca de 600 mil por el comercio del marfil de sus colmillos. Hoy se estima en 400 mil individuos, con declives pronunciados en elefantes de bosque en África Central.

La pérdida de hábitat por la expansión agrícola

En Kenia, sin embargo, la población ha crecido de 36.280 en 2021 a 42.072 en 2025, gracias a leyes más estrictas, reducción de la demanda de marfil y colaboración comunitaria. La muerte de Craig ha generado tributos globales. Fotógrafos como Federico Veronesi lo describieron como el “tusker más gentil y confiado”, destacando su rol en la inspiración conservacionista.

Organizaciones como WWF Kenia y el KWS lo honraron como un ícono, recordando su adopción por la marca Tusker en 2021 para promover la protección. Su fallecimiento natural se ve como una victoria contra la cacería, aunque persisten amenazas como la pérdida de hábitat por la expansión agrícola. También la construcción de carreteras y cercas en corredores migratorios de Amboseli.

Conservación del elefante africano por años

Este evento subraya la necesidad de continuar protegiendo los hábitats y monitoreando poblaciones restantes de super tuskers, estimadas en menos de 20 en todo el continente. El KWS decidirá el manejo de sus restos, incluyendo los colmillos, para evitar riesgos de robo. Craig deja un legado en la conservación del elefante africano, promoviendo mayor transparencia en estrategias anti-cacería y apoyo comunitario en parques nacionales kenianos.