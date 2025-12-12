COMUNIDAD POR USD 1
Crédito Miti-Miti: Gobierno de Ecuador facilita vivienda propia con tasas preferenciales

El crédito Miti-Miti permite que más familias ecuatorianas accedan a vivienda propia con tasas desde 4,99% anual. Conoce requisitos, beneficios y pasos para aplicar.
3 minutos de lectura
Crédito Miti-Miti Ecuador: cómo obtener vivienda propia con tasa 4,99%.
Crédito Miti-Miti: Gobierno de Ecuador facilita vivienda propia con beneficios exclusivos y plazos de hasta 25 años. Foto: Freepik.
Crédito Miti-Miti Ecuador: cómo obtener vivienda propia con tasa 4,99%.
Crédito Miti-Miti: Gobierno de Ecuador facilita vivienda propia con beneficios exclusivos y plazos de hasta 25 años. Foto: Freepik.

Tener casa propia es un sueño que hoy se vuelve más alcanzable para miles de familias en Ecuador gracias al crédito Miti-Miti, lanzado en septiembre de 2024 por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (Mit). El programa busca compartir el esfuerzo financiero entre el Estado y los ciudadanos, facilitando el acceso a viviendas dignas.

Bajo este esquema, el Gobierno cubre el 50% de la tasa de interés, mientras el beneficiario asume la otra mitad. Esto genera una tasa final preferencial del 4,99% anual, considerada una de las más bajas del mercado hipotecario ecuatoriano.

Tipos de viviendas financiadas con Miti-Miti

El programa aplica en dos categorías reguladas por el Estado: Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Público (VIP). La primera alcanza un valor máximo de USD 83.660, mientras que la segunda llega hasta USD 107.630.

Ambas modalidades priorizan a familias de ingresos bajos y medios, que buscan inmuebles dentro de proyectos habitacionales aprobados oficialmente por el Mit, garantizando seguridad y calidad en la construcción.

Condiciones y beneficios del crédito Miti-Miti Ecuador

Entre los principales beneficios del programa destacan condiciones financieras exclusivas que facilitan el acceso a vivienda: tasa fija del 4,99%, entrada mínima desde el 5% del valor del inmueble, y plazo máximo de 25 años. Además, el ingreso familiar estimado puede ser hasta USD 2.916 mensuales en la modalidad VIP.

El programa también incluye subsidios y bonos estatales, que ayudan a cubrir parte de la entrada o del costo total del inmueble. Estas ventajas permiten que más hogares accedan a crédito hipotecario sin sobreendeudarse, con estabilidad y respaldo estatal.

Bancos y mutualistas aliados para el crédito Miti-Miti

El crédito cuenta con el respaldo de cinco entidades financieras que canalizan las solicitudes y gestionan los proyectos: Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay. Cada institución mantiene los beneficios del programa, aunque puede solicitar requisitos adicionales según sus políticas internas.

Requisitos para acceder al crédito Miti-Miti

Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir ciertas condiciones: ser ecuatoriano o residente extranjero con visa válida, no tener propiedades registradas, poseer buen historial crediticio, elegir una vivienda dentro de un proyecto aprobado y presentar la documentación exigida por la entidad financiera.

Pasos para solicitar la vivienda

  1. Elegir la vivienda: ingresar al portal oficial www.mit.gob.ec/miti-miti y revisar los proyectos disponibles.

  2. Acudir a un banco aliado: presentar los documentos y someterse a evaluación de capacidad de pago.

  3. Firma del crédito: tras la aprobación, formalizar el préstamo y recibir el inmueble.

La documentación habitual incluye cédula, papeleta de votación, certificado de no propiedad, roles de pago o declaraciones de impuestos, planilla de servicios básicos y documentos legales del inmueble. En algunos casos, se solicita carta laboral o certificado de ingresos.

Miti-Miti: una herramienta real para alcanzar la casa propia

Con tasas bajas, plazos extensos y respaldo estatal, el crédito Miti-Miti impulsa el sector inmobiliario, reduce el déficit habitacional y promueve la inclusión financiera.

