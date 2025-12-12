Crédito Miti-Miti: Gobierno de Ecuador facilita vivienda propia con tasas preferenciales

Tener casa propia es un sueño que hoy se vuelve más alcanzable para miles de familias en Ecuador gracias al crédito Miti-Miti, lanzado en septiembre de 2024 por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (Mit). El programa busca compartir el esfuerzo financiero entre el Estado y los ciudadanos, facilitando el acceso a viviendas dignas.

Bajo este esquema, el Gobierno cubre el 50% de la tasa de interés, mientras el beneficiario asume la otra mitad. Esto genera una tasa final preferencial del 4,99% anual, considerada una de las más bajas del mercado hipotecario ecuatoriano.

Tipos de viviendas financiadas con Miti-Miti

El programa aplica en dos categorías reguladas por el Estado: Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Público (VIP). La primera alcanza un valor máximo de USD 83.660, mientras que la segunda llega hasta USD 107.630.

Ambas modalidades priorizan a familias de ingresos bajos y medios, que buscan inmuebles dentro de proyectos habitacionales aprobados oficialmente por el Mit, garantizando seguridad y calidad en la construcción.

Condiciones y beneficios del crédito Miti-Miti Ecuador

Entre los principales beneficios del programa destacan condiciones financieras exclusivas que facilitan el acceso a vivienda: tasa fija del 4,99%, entrada mínima desde el 5% del valor del inmueble, y plazo máximo de 25 años. Además, el ingreso familiar estimado puede ser hasta USD 2.916 mensuales en la modalidad VIP.

El programa también incluye subsidios y bonos estatales, que ayudan a cubrir parte de la entrada o del costo total del inmueble. Estas ventajas permiten que más hogares accedan a crédito hipotecario sin sobreendeudarse, con estabilidad y respaldo estatal.

Bancos y mutualistas aliados para el crédito Miti-Miti

El crédito cuenta con el respaldo de cinco entidades financieras que canalizan las solicitudes y gestionan los proyectos: Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay. Cada institución mantiene los beneficios del programa, aunque puede solicitar requisitos adicionales según sus políticas internas.

Requisitos para acceder al crédito Miti-Miti

Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir ciertas condiciones: ser ecuatoriano o residente extranjero con visa válida, no tener propiedades registradas, poseer buen historial crediticio, elegir una vivienda dentro de un proyecto aprobado y presentar la documentación exigida por la entidad financiera.

Pasos para solicitar la vivienda

Elegir la vivienda: ingresar al portal oficial www.mit.gob.ec/miti-miti y revisar los proyectos disponibles. Acudir a un banco aliado: presentar los documentos y someterse a evaluación de capacidad de pago. Firma del crédito: tras la aprobación, formalizar el préstamo y recibir el inmueble.

La documentación habitual incluye cédula, papeleta de votación, certificado de no propiedad, roles de pago o declaraciones de impuestos, planilla de servicios básicos y documentos legales del inmueble. En algunos casos, se solicita carta laboral o certificado de ingresos.

Miti-Miti: una herramienta real para alcanzar la casa propia

Con tasas bajas, plazos extensos y respaldo estatal, el crédito Miti-Miti impulsa el sector inmobiliario, reduce el déficit habitacional y promueve la inclusión financiera.