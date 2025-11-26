Crisis en Revolución Ciudadana: Pabel Muñoz interviene ante el conflicto entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga

El movimiento Revolución Ciudadana (RC) atraviesa uno de los momentos más tensos del año.

Este 26 de noviembre, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó en el programa digital ‘A primera hora’ que respalda a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, a pesar de la dura reacción de Rafael Correa por su reunión con Lourdes Tibán.

“Sí, sí la respaldo”, indicó Muñoz durante la entrevista. Además, explicó que toma esta postura para evitar que el movimiento incremente sus fracturas internas en un escenario ya debilitado justo después de la derrota del sí en la consulta popular de noviembre.

Muñoz rechaza disputas internas en Revolución Ciudadana tras la consulta popular

El alcalde señaló que no encuentra lógica en iniciar confrontaciones dentro del movimiento. “No tenía sentido abrir disputas internas”, remarcó al cuestionar que, apenas un día después de conocerse los resultados electorales, surgieran ataques contra Aguiñaga.

“El día domingo (16 de noviembre del 2025) se dan los resultados: un revés para el Gobierno y una victoria ciudadana. ¿Tenía sentido que al día siguiente estemos discutiendo temas internos? “No tenía sentido”, aseguró al recalcar el desgaste innecesario que generan estas polémicas.

La victoria del ‘no’ no pertenece a ninguna organización

Para Muñoz, el triunfo del no, que alcanzó el 60%, no corresponde a una sola estructura política. “Esta fue una victoria ciudadana. Nosotros tenemos un voto duro del 30%. ¿Quién se va a atribuir un 60%? Nadie de mi organización lo ha hecho”, enfatizó.

Además, reafirmó que el resultado refleja un mensaje directo de la ciudadanía y no un logro exclusivo de la oposición, lo que refuerza su llamado a reconstruir las líneas internas del movimiento sin protagonismos individuales.

Las diferencias entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga deben resolverse dentro del movimiento

Muñoz insistió en que el conflicto generado por la crítica de Rafael Correa hacia Marcela Aguiñaga debe resolverse en los espacios orgánicos del movimiento. Aseguró que la convención de enero permitirá encaminar un debate profundo y ordenado.

“Necesitamos la convención, y ahí hacer lo que siempre hemos hecho: un durísimo debate interno para salir con posiciones unificadas”, declaró mientras remarcó que los liderazgos deben concentrarse en fortalecer la institucionalidad.

Aguiñaga mantiene respaldo dentro del correísmo

El alcalde recordó la trayectoria política de Aguiñaga dentro del correísmo. “Es mi compañera. Una de las mujeres que más defendió el proceso, una de las legisladoras mejor calificadas. Tiene mi apoyo”, expresó al destacar su rol histórico en el bloque.

También subrayó que el respaldo no busca blindar a figuras específicas, sino proteger la cohesión del movimiento en un momento clave para su futuro rumbo político.

Muñoz concluyó que su llamado apunta a construir acuerdos que prioricen el bienestar nacional. “Debemos esperar la convención y salir con posiciones unificadas. ¿A favor de quién? De la ciudadanía”, sostuvo al pedir que la organización enfoque su energía en propuestas y no en confrontaciones.