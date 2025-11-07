COMUNIDAD POR USD 1
Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Cristhoper Zambrano anota su primer gol con Al-Taawoun en Arabia Saudita

Cristhoper Zambrano marcó su primer gol en Arabia Saudita con Al-Taawoun, en la victoria 5-2 frente a Al-Fateh, reafirmando su potencial en el fútbol internacional.
El delantero ecuatoriano Cristhoper Zambrano marcó su primer gol con Al-Taawoun de Arabia Saudita. Lo hizo este viernes 7 de noviembre, en la goleada 5-2 sobre Al-Fateh SC.

El tricolor se destacó por su potencia y definición dentro del área, sumando confianza en sus primeros partidos en el extranjero.

Primer gol y consolidación

Zambrano, que llegó al Al-Taawoun proveniente de Aucas, ha jugado cuatro compromisos con el equipo saudí, dos de liga y dos por la Copa de Arabia Saudita.

Su gol llegó luego de una jugada notable donde mostró fuerza y buen remate, festejando con sus compañeros y reforzando su importancia como futura apuesta ofensiva del club.

El colombiano Roger Martínez destacó con un hat trick en el partido, mientras que Mohammed Al-Kwikbi sumó otro tanto tras sustituir a Zambrano en el minuto 66.

Con 21 puntos acumulados, Al-Taawoun está empatado en la tabla con Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que jugará este sábado, elevando la competencia en lo alto de la liga saudí.

Trayectoria y contexto

Zambrano se inició en las divisiones inferiores y debutó en Aucas, club donde destacó antes de ser cedido al Al-Taawoun por un año con opción de compra. La experiencia en Arabia Saudita representa su primera aventura futbolística internacional tras mostrar buen rendimiento en Ecuador.

El joven delantero es reconocido por su capacidad física, velocidad y repertorio ofensivo, cualidades que están siendo afianzadas en este nuevo desafío. Su desempeño reciente, marcado por este gol, le abre oportunidades para consolidarse en un campeonato competitivo.

Perspectivas en el Al-Taawoun y Liga Saudí

Con esta victoria, Al-Taawoun refuerza su posición en la Primera División saudí. La competencia abre interesantes escenarios para jugadores como Zambrano, que buscan crecimiento y proyección internacional.

Este desempeño también coloca al ecuatoriano en el radar de clubes y analistas, que valoran su adaptación.

