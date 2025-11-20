Cristian Pellerano es oficializado como nuevo DT de Atlanta hasta diciembre de 2026

El Club Atlético Atlanta anunció este miércoles la contratación de Cristian Pellerano como director técnico principal para lo que resta de la temporada 2025 y todo 2026, en lo que será su primera experiencia como entrenador profesional en el fútbol argentino.

Un regreso con historia

Pellerano, surgido de las divisiones inferiores de Atlanta, firmó contrato hasta diciembre de 2026 junto al exarquero Adrián Gabbarini, quien también vivirá su debut como director técnico principal. La dupla llega con el respaldo total de la comisión directiva del “Bohemio” para liderar un proyecto de largo plazo en la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino.

El propio Pellerano expresó su emoción en redes sociales: “Muy contento de volver al lugar donde todo comenzó, el club que me dio la oportunidad de ser alguien en el fútbol. Ahora desde otro lugar, pero con las mismas ganas y la misma ilusión de poder conseguir cosas grandes”.

Cuerpo técnico completo

El nuevo staff técnico quedará conformado de la siguiente manera:

Adrián Gabbarini – Asistente técnico

Pablo Rotolo – Preparador físico

Fernando Ramos – Asistente técnico

Franco Espina – Preparador físico

Augusto López – Analista de video

Trayectoria previa de Pellerano

Antes de asumir en Villa Crespo, el exmediocampista de Independiente del Valle se desempeñó como asistente técnico de Javier Gandolfi tanto en el conjunto ecuatoriano como en Atlético Nacional de Colombia. Su último club como jugador fue Independiente del Valle, donde se retiró en 2023.

Atlanta y su presente institucional

Fundado el 12 de octubre de 1904, el Club Atlético Atlanta disputa actualmente la Primera Nacional (segunda división del fútbol argentino). El “Bohemio” anunció la llegada del nuevo cuerpo técnico a través de sus canales oficiales con el mensaje: “Cristian Pellerano es nuevo entrenador del Club Atlético Atlanta. Surgido de nuestras juveniles, Pelle ahora tendrá su primera experiencia como DT en el Bohemio”.

La institución busca con esta designación consolidar un proyecto deportivo de mediano y largo plazo, apostando por exjugadores identificados con el club y con experiencia reciente en el fútbol sudamericano de alto nivel.