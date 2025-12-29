Cristiano Ronaldo no cierra la puerta a Europa y persigue los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo continúa ampliando su leyenda y no contempla el retiro en el corto plazo. El capitán de Portugal reafirmó su objetivo de alcanzar los 1.000 goles profesionales y dejó abierta la posibilidad de volver a competir en Europa, pese a su actual vínculo con el Al Nassr.

El delantero portugués llegó a 956 goles tras anotar un doblete en la victoria 3-0 frente al Al Okhdood el sábado pasado, un registro que alimenta su ambición histórica.

Ese tanto confirmó, una vez más, la vigencia de un futbolista que desafía el paso del tiempo. Ronaldo, máximo goleador del fútbol internacional, suma 141 goles en 223 partidos con la selección portuguesa. El luso se perfila como líder del combinado luso en el Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo con vínculo

Cristiano Ronaldo tiene contrato con el Al Nassr por dos temporadas más, pero su discurso evita cualquier sensación de cierre definitivo.

Durante la gala de los Globe Soccer Awards en Dubái, donde recibió el premio a Mejor Jugador de Oriente Medio, Ronaldo habló con franqueza sobre su futuro competitivo. Reconoció la dificultad física de sostener el máximo nivel, aunque subrayó que la motivación sigue intacta y que disfruta cada partido sin importar el escenario.

Europa no aparece como una obsesión, pero tampoco como una puerta cerrada. El portugués insistió en que su prioridad es competir, ganar títulos y mantenerse sano para perseguir una cifra que considera alcanzable si las lesiones no interfieren.

Sigue goleando

El año natural refuerza su argumento deportivo. Con uno de los goles ante Al Okhdood, Cristiano alcanzó los 40 tantos en un mismo año por tercera temporada consecutiva y lo logró por decimocuarta vez en su carrera. En la actual Liga Profesional Saudí registra 12 tantos en 10 partidos, números que igualan su mejor inicio goleador desde su etapa en la Juventus.

La agenda no se detiene para CR7. Al Nassr visitará este martes al Al Ettifaq en la próxima jornada, con Ronaldo como principal referencia ofensiva y líder del vestuario. El mensaje es claro: mientras existan desafíos, Cristiano Ronaldo seguirá persiguiéndolos.