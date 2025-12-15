Crudivorismo, loguearse y turismofobia: las nuevas palabras del diccionario de la RAE

La Real Academia Española (RAE) anunció este lunes, desde su sede en España, la incorporación de nuevas palabras y acepciones al Diccionario de la Lengua Española (DLE), como parte de la versión electrónica 23.8.1, con el objetivo de reflejar la evolución del uso real del idioma.

La nueva actualización del Diccionario de la Lengua Española incluye términos procedentes de distintos ámbitos del conocimiento, así como expresiones del lenguaje cotidiano y del entorno digital, consolidando al DLE como una obra de referencia viva y en constante adaptación.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran palabras como crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial y turismofobia, vocablos que ya formaban parte del uso frecuente en distintos contextos sociales, culturales y tecnológicos.

La RAE explicó que estas actualizaciones responden a un análisis riguroso del uso documentado del español, basado en corpus lingüísticos y en la colaboración permanente con las academias de la lengua de los países hispanohablantes.

Aportes desde la ciencia y la medicina

Una parte relevante de las nuevas entradas proviene del ámbito científico. En el campo de la física, se incorpora el término gravitón, mientras que en la química se suma termoquímico.

En el área de la medicina, el diccionario añade voces como cuperosis, narcoléptico y ovulatorio, términos utilizados de forma habitual en contextos clínicos y académicos.

Asimismo, desde la meteorología, se incorporan palabras como engelamiento y engelante, relacionadas con fenómenos atmosféricos y procesos de congelación.

Estas incorporaciones buscan ofrecer definiciones precisas y normalizadas para disciplinas científicas que generan constantemente nuevo vocabulario técnico.

Lenguaje coloquial y uso cotidiano

El DLE también recoge por primera vez acepciones coloquiales ampliamente extendidas en la comunicación informal. Es el caso de brutal, definido como sinónimo de “magnífico” o “maravilloso” en registros coloquiales.

Otra novedad es la inclusión de chapar, con el significado de “cerrar un establecimiento”, así como el acortamiento eco para referirse a una ecografía, de uso frecuente en el ámbito médico y cotidiano.

También se suma marcianada, término empleado para describir un dicho o hecho raro o disparatado, habitual en conversaciones informales.

Estas acepciones reflejan cómo el diccionario integra usos reales del idioma sin perder el rigor normativo.

Expresiones compuestas y frases hechas

La actualización incluye además expresiones formadas por más de una palabra, que ya cuentan con un uso consolidado en el español general. Entre ellas figuran alfombra mágica, foto de familia, juguete roto y meter o poner la directa.

Estas expresiones, muchas de ellas de carácter metafórico, pasan a contar con definiciones oficiales, lo que facilita su comprensión y uso correcto en distintos contextos comunicativos.

El impacto del lenguaje tecnológico

Como ocurre en cada actualización, el ámbito tecnológico aporta un número significativo de nuevas voces, en su mayoría procedentes del inglés, pero plenamente integradas en el español actual.

En esta versión del DLE se incorporan términos como loguearse, gif, hashtag, mailing y streaming, todos ellos vinculados al uso cotidiano de internet, redes sociales y plataformas digitales.

La RAE subraya que estas incorporaciones responden al criterio de frecuencia y estabilidad en el uso, y no a modas pasajeras, priorizando formas ya asentadas en la comunicación escrita y oral.

Una obra panhispánica en constante actualización

El Diccionario de la Lengua Española es elaborado con la participación de 23 academias de la lengua española de todo el mundo, lo que garantiza una visión panhispánica del idioma y la inclusión de usos comunes en distintos países.

La versión 23.8.1 corresponde exclusivamente a la edición electrónica del diccionario, que se actualiza periódicamente, a diferencia de la edición impresa, cuya renovación es menos frecuente.

Desde la RAE se recordó que el diccionario no crea palabras, sino que registra y define aquellas que ya circulan de forma significativa entre los hablantes, consolidando su presencia en el idioma.

Lengua viva y evolución constante

La actualización presentada confirma el enfoque de la institución hacia un modelo de lengua dinámica, en el que el uso social, los avances científicos y los cambios tecnológicos influyen directamente en el vocabulario aceptado.

Con estas incorporaciones, la RAE refuerza su papel como organismo regulador y descriptivo del español, adaptándose a las transformaciones culturales sin perder la coherencia normativa.

Las nuevas entradas ya se encuentran disponibles en la versión digital del Diccionario de la Lengua Española, de acceso libre para los usuarios.