¿Cuándo se analizará el aumento de sueldos a servidores públicos de Ecuador?

El Gobierno de Ecuador confirmó que analizará un posible aumento de sueldos a servidores públicos el próximo año. El ministro del Trabajo, Harold Burbano, explicó que este proceso se desarrollará mediante un diálogo estructurado con sindicatos, mientras que ahora la prioridad es lograr un consenso para el salario básico de 2026 entre empleadores y trabajadores.

“El próximo año trabajaremos tanto en una planificación y conversaciones con los sectores sindicales del sector público para ver la posibilidad de una estabilidad salarial, de un alza salarial”, aseguró. El funcionario destacó que este trabajo se integra en una agenda más amplia que busca fortalecer la seguridad laboral en todo el sector estatal mediante acuerdos sostenibles.

Aumento de sueldos a servidores públicos: Gobierno abre espacio al diálogo

Burbano mencionó que desde el 18 de noviembre mantiene reuniones con organizaciones de servidores públicos como parte de la planificación institucional. Resaltó que el incremento salarial integra una hoja de ruta que también contempla otros temas para generar estabilidad laboral en el país. “El tema del alza salarial es parte de esa hoja de ruta, pero también hay otros temas que tenemos que conversar que son parte de esta generación de una nueva estabilidad laboral para el país”, afirmó.

El debate sobre la escala salarial no inicia desde cero. En enero de 2025, la exministra Ivonne Núñez presentó a Finanzas un informe que incluía una propuesta para actualizar las remuneraciones en el sector público. El documento planteó un ajuste basado en el crecimiento promedio del Salario Básico Unificado registrado entre 2012 y 2024.

La propuesta de Núñez sugería que los grados del 1 al 14 reciban un incremento del 4,41%, equivalente al aumento promedio del SBU durante los últimos años. Según esos cálculos, un servidor del grado 1 pasaría de recibir $527 a $550, mientras que los grados superiores se mantendrían sin cambios.

Jubilación patronal también se mantiene en evaluación

En paralelo al aumento de sueldos a servidores públicos, la discusión sobre la reforma a la jubilación patronal continúa en marcha. Burbano indicó que siguen los diálogos con sectores productivos, aunque no reveló detalles sobre las alternativas presentadas. En abril, Núñez propuso sustituir el modelo actual, financiado por el empleador, por un esquema de fondo común con aportes desde el primer día de la relación laboral.

El diseño del fondo operaría a través de un fideicomiso administrado por el Biess, lo que permitiría acumular recursos de forma ordenada. Desde julio, diversas mesas técnicas reunieron a representantes sindicales y empleadores para generar propuestas. Ese informe pasó en octubre al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para análisis.

La expectativa inicial apuntaba a que el proyecto llegue a la Asamblea antes de diciembre. Sin embargo, los procesos de concertación continúan y el país espera decisiones tanto en materia de aumento salarial como en reformas a la seguridad social.