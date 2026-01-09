¿Cuánto debe ganar una persona en Ecuador para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia?

El panorama económico nacional al inicio de 2026 sitúa los ingresos de una persona en Ecuador en una posición determinante para el bienestar social. Con la entrada en vigencia del nuevo Salario Básico Unificado (SBU) de 482 dólares, el debate técnico se centra en la capacidad real de este monto para satisfacer las demandas de un hogar tipo de cuatro integrantes. Según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación anual cerró en diciembre de 2025 con un incremento del 1,91%, una cifra superior al 0,53% registrado en el mismo periodo del año anterior. Este indicador refleja que, aunque existe una estabilidad relativa, el costo de los bienes y servicios esenciales mantiene una tendencia de crecimiento sostenido que presiona el presupuesto familiar.

La Canasta Familiar Básica (CFB), que sirve como termómetro para medir la calidad de vida, alcanzó un valor de 819,01 dólares en diciembre de 2025. Al analizar los ingresos de una persona en Ecuador, se evidencia una brecha significativa, ya que un solo sueldo básico apenas cubre el 58,8% del costo total de esta canasta. Esta insuficiencia financiera obliga a las familias a buscar múltiples fuentes de ingresos o a restringir su consumo diario a lo estrictamente vital. La metodología oficial establece que un hogar promedio requiere un ingreso familiar de 877,33 dólares para gozar de una cobertura del 107,12% sobre la canasta básica, cifra que incluye los beneficios de ley prorrateados mensualmente.

Radiografía del mercado laboral y sectores productivos en Ecuador

El estado del empleo es el factor que condiciona directamente los ingresos de una persona en Ecuador. Los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre de 2025 muestran que el empleo adecuado o pleno se situó en el 37,1% a nivel nacional. Este dato representa una mejora frente al 33,0% del año anterior, sugiriendo una recuperación gradual en la formalización del mercado de trabajo. Por otro lado, el subempleo registró su nivel más bajo en siete años, ubicándose en el 17,4%, lo que indica que más ciudadanos están logrando jornadas laborales más cercanas a la legalidad.

En cuanto a la generación de plazas de trabajo, el dinamismo proviene mayoritariamente del sector privado, el cual es responsable de crear 94 de cada 100 empleos en el país. El restante 6% corresponde al sector público, evidenciando la importancia de la inversión empresarial para sostener los ingresos de una persona en Ecuador. Los sectores que más impulsan esta actividad son el comercio, la agricultura y la manufactura, aunque persisten altos índices de informalidad que limitan el acceso a la seguridad social y a salarios dignos para miles de trabajadores.

Relación entre canasta básica y capacidad de compra

El costo de vida no es uniforme en todo el territorio, lo que impacta de forma diferenciada en los ingresos de una persona en Ecuador. Cuenca se mantiene como la ciudad más costosa, con una canasta básica de 861,45 dólares, seguida por Manta con 851,75 dólares. Estos valores contrastan con la región Costa, donde el promedio de la CFB es de 808,28 dólares, mientras que en la Sierra se eleva a 829,74 dólares. Esta disparidad geográfica implica que una familia en el Austro requiere un flujo monetario superior para mantener el mismo nivel de subsistencia que una familia en el litoral.

Para quienes no logran alcanzar la canasta completa, el INEC monitorea la Canasta Vital, cuyo costo fue de 571,61 dólares al cierre de 2025. Bajo este escenario, los ingresos de una persona en Ecuador que solo percibe el salario básico (482 dólares) resultan deficitarios incluso para este grupo de 73 productos básicos, generando un faltante de casi 90 dólares mensuales. La subsistencia en estas condiciones se vuelve precaria, aumentando los índices de vulnerabilidad económica en los sectores más bajos de la pirámide social, donde la pobreza por ingresos se sitúa en el 21,4%.

Escenarios de sostenibilidad familiar durante el 2026 en Ecuador

La configuración del hogar determina la viabilidad de los ingresos de una persona en Ecuador. En una familia con una sola fuente de ingresos (un SBU de 482 dólares), el déficit frente a la canasta básica de 819,01 dólares es de 337,01 dólares. Este panorama es crítico, pues obliga a los miembros a prescindir de servicios no esenciales y limita su capacidad de ahorro. La presión financiera en este modelo de ingreso único es la principal causa del endeudamiento doméstico y de la falta de acceso a servicios de salud o educación complementaria.

En un segundo escenario, donde existe 1.5 fuentes de ingreso (una persona con salario completo y otra con medio salario), el total asciende a 723 dólares. Aunque este monto mejora la proporción de cobertura, todavía se registra un desfase de 96,01 dólares respecto a la canasta básica. Solo en el caso de que dos integrantes del hogar perciban los ingresos de una persona en Ecuador equivalentes al SBU total (964 dólares en conjunto), se logra un excedente de 144,99 dólares sobre la CFB. Este excedente es fundamental para garantizar una verdadera seguridad económica y el desarrollo integral de los miembros del hogar.

Principales egresos y prioridades del gasto

Al analizar en qué se destinan los ingresos de una persona en Ecuador, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas es la que mayor peso tiene en el IPC, con una ponderación del 22,45%. Los gastos en productos como huevos, carne de pollo y legumbres son ineludibles y consumen una parte vital del sueldo mensual. Otros rubros críticos incluyen la vivienda, el agua y la electricidad, seguidos por el transporte y la educación, los cuales han mantenido precios relativamente estables pero que representan una carga fija en el flujo de caja de las familias ecuatorianas.

El reporte técnico indica que la división de salud tuvo una incidencia positiva en la inflación mensual, lo que sugiere un encarecimiento en medicinas y consultas médicas. Esto afecta desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos de una persona en Ecuador, quienes deben elegir entre alimentarse adecuadamente o costear tratamientos médicos. La consolidación de un sistema económico que equilibre el costo de los servicios con la capacidad adquisitiva real sigue siendo el eje del monitoreo estatal para este 2026, buscando reducir la pobreza extrema que aún afecta al 8,3% de la población.