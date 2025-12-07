COMUNIDAD POR USD 1
Seguridad
Sicariato

Masacre en Durán deja cuatro fallecidos y dos heridos, incluido un bebé de un año de edad

El Arbolito, en Durán, es un sector popular donde operan bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión, según las autoridades.
Cuatro personas acribilladas dentro de una vivienda se convirtió en el saldo de una masacre en la ciudadela El Arbolito, en el cantón Durán, en Guayas.
Durán es uno de los cantones de la costa ecuatoriana que está intervenido por policías y militares.
Cuatro personas acribilladas dentro de una vivienda se convirtió en el saldo de una masacre en la ciudadela El Arbolito, en el cantón Durán, en Guayas. El hecho se perpetró la madrugada de este domingo 7 de diciembre de 2025. Se informó que el ataque, lo protagonizaron sicarios quienes irrumpieron en el inmueble y dispararon más de 31 veces. Producto de este hecho hubo dos heridos, entre ellos un bebé de un año de edad.

El incidente ocurrió alrededor de las 01h50, en un sector previamente intervenido por fuerzas de seguridad y asociado a actividades delictivas lideradas por alias Bob Marley. Las víctimas mortales, de 22, 24, 46 y 58 años, recibieron múltiples impactos de bala calibre nueve milímetros en diversas partes del cuerpo. Según información preliminar de las autoridades, las personas se encontraban reunidas en la vivienda.

A los heridos los trasladaron de inmediato a centros médicos; el niño de un año permanece hospitalizado, mientras que la otra persona afectada está grave. Este suceso se produce apenas un día después de un megaoperativo realizado en la misma ciudadela El Arbolito. La intervención, ejecutada el sábado 6 de diciembre, apuntó a desmantelar estructuras delictivas en el área, que hasta recientemente estaba dominada por alias Bob Marley.

Este individuo se encuentra recluido en la cárcel del Encuentro. El cantón Durán, ubicado en la provincia de Guayas, ha sido escenario de una escalada de violencia en los últimos meses. Dicha violencia se vincula a disputas entre grupos criminales por el control de territorios. Según datos de la Policía Nacional, esta zona registra un alto índice de homicidios intencionales, con más de 450 casos reportados en 2025 hasta la fecha.

El Arbolito, en particular, es un sector popular donde operan bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión. Aquello ha motivado múltiples operativos conjuntos entre la Policía y militares. Testigos locales describieron la madrugada como “de terror”, con sonidos de disparos que despertaron a los vecinos. La Policía Judicial inició una investigación inmediata, recolectando casquillos y evidencia balística en la escena del crimen.

No se han reportado detenciones relacionadas con el ataque, y las autoridades no han confirmado si existe un vínculo directo entre el megaoperativo del día anterior y esta masacre. En contexto, alias Bob Marley era considerado un cabecilla del grupo criminal ‘Chone Killers’, con influencia en actividades ilícitas. Su captura, parte de una estrategia nacional contra el crimen organizado, buscaba restaurar la seguridad en barrios vulnerables como El Arbolito. (17)

