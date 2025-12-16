Cuatro rutas del Centro Histórico entran en fase de prueba con nuevos recorridos

Cuatro rutas del Centro Histórico de Quito iniciaron una fase de prueba para mejorar cobertura, conectividad y tiempos de viaje, como parte del ordenamiento del transporte público.

Cuatro rutas de transporte público del Centro Histórico de Quito iniciaron una fase de preoperación de 45 días, desde el sábado 13 de diciembre, con nuevos recorridos, para mejorar la movilidad, ampliar cobertura y fortalecer conexiones con otros sistemas.

El Municipio de Quito, a través de Quito Informa, informó que las rutas El Placer – av. 24 de Mayo – La Marín, Cima de la Libertad – La Magdalena, El Dorado – Ciudadela Universitaria y Yaguachi – Universidad Central entraron en proceso de mejora.

Durante la preoperación, los nuevos trazados se prueban directamente en las calles. En este periodo se evalúan tiempos de viaje, frecuencias, accesibilidad y conexiones con otros sistemas de transporte.

Además, los equipos técnicos recogen la opinión de los usuarios, con el objetivo de realizar ajustes antes de la operación definitiva. Este proceso permite validar los cambios en condiciones reales de circulación.

Mejoras en cobertura y conectividad

La ruta El Placer – av. 24 de Mayo – La Marín fortaleció su conexión con el Corredor Suroccidental, el Trolebús y la Terminal Microrregional La Marín. También amplió su cobertura hacia El Placer Alto y Bajo, Ciudadela Espejo y El Tejar.

Con estos ajustes, entre 5.000 y 7.000 personas se benefician. Para muchos usuarios, este cambio representa su primer acceso al transporte público formal.

En tanto, la ruta Cima de la Libertad – La Magdalena mejoró su articulación con el Corredor Suroccidental y la Estación Multimodal La Magdalena. El impacto alcanza a 8.000 a 10.000 usuarios.

Articulación con universidades y Metro

La ruta El Dorado – Ciudadela Universitaria ajustó su recorrido para conectar mejor zonas residenciales con la Universidad Central del Ecuador y su entorno académico. Este cambio beneficia principalmente a estudiantes, docentes y vecinos.

La línea se integra con los corredores Central Norte y Sur Occidental, y mantiene cercanía con las estaciones Alameda y Ejido del Metro, alcanzando a 8.000 a 10.000 personas.

Por su parte, la ruta Yaguachi – Universidad Central refuerza su conexión con el Corredor Sur Occidental y la Estación San Francisco del Metro, facilitando el acceso desde Yaguachi y Santa Lucía Baja, con cerca de 5.000 usuarios beneficiados.

Monitoreo técnico y ordenamiento del sistema

Durante la fase de prueba, los equipos municipales realizan monitoreos en campo y coordinan con los operadores. El objetivo es lograr un servicio más ordenado, confiable y eficiente.

Estas acciones forman parte del proceso integral para ordenar rutas y frecuencias, reducir tiempos de viaje y facilitar la movilidad en el Centro Histórico y su zona de influencia.

El Municipio señaló que estas mejoras buscan que moverse por la ciudad sea más sencillo, con recorridos mejor conectados y adaptados a la demanda actual.

Otras rutas mejoradas y extensiones

De forma complementaria, se realizaron ajustes en corredores como el Sur Occidental, Central Norte, Valle de Los Chillos, Programa Norte, Programa Sur y la Transversal Conexión Metro. Varias rutas ahora llegan directamente a estaciones del Metro, Trolebús y Ecovía.

En el norte de Quito, rutas como Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo se conectan con la Estación El Labrador, integrando distintos sistemas de transporte.

En el sur, se intervinieron 11 rutas, con extensiones como La Merced – Quitumbe, Cornejo – Quitumbe y la conexión Lloa–Quitumbe, que enlaza una parroquia rural con el sistema Metro y otros corredores urbanos.