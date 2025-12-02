COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Roban casi 1,3 millones de dólares en efectivo desde sucursal de oficina de Prosegur en Chile

Los autores huyeron en un vehículo que apareció incinerado a pocas cuadras de la sucursal y que mantenía una denuncia vigente por robo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cuatro sujetos, entre ellos un trabajador plenamente identificado de la empresa Prosegur son sospechosos de robar cuatro bolsas
Lsa empresa de traslado de valores Prosegur tiene oficinas en varios países de Sudamérica.
Cuatro sujetos, entre ellos un trabajador plenamente identificado de la empresa Prosegur son sospechosos de robar cuatro bolsas
Lsa empresa de traslado de valores Prosegur tiene oficinas en varios países de Sudamérica.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cuatro sujetos, entre ellos un trabajador plenamente identificado de la empresa Prosegur son sospechosos de robar cuatro bolsas con 1.200 millones de pesos (1,3 millones de dólares) en efectivo. El hecho ocurrió en la bodega de la empresa de transportes de valores Prosegur, ubicada en el centro de Concepción, región del Biobío. La propia compañía puso la denuncia en la Fiscalía y allí se confirmó el monto definitivo del botín.

Según la investigación preliminar de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), los delincuentes ingresaron sin emplear violencia ni intimidación con armas. Debido a aquella acción este caso se clasifica como hurto y no como robo con intimidación. El subprefecto Cristián Irribarra, jefe de la BIRO Concepción, explicó que el dinero correspondía a recolecciones realizadas durante dos días de varios bancos.

Prosegur tiene sede en varios países

Los autores huyeron en un vehículo que horas después apareció incinerado a pocas cuadras de la sucursal y que mantenía una denuncia vigente por robo. La seremi de Seguridad Pública del Biobío, Paulina Stuardo, confirmó el monto de 1.200 millones de pesos; es decir 1,3 millones de dólares. Ella señaló que “la PDI mantiene un amplio despliegue investigativo para dar con los responsables en el menor plazo posible”.

Agregó que se revisan cámaras de seguridad y se realizan diligencias periciales en el sitio del suceso. Fuentes policiales indicaron que uno de los participantes es un trabajador de la empresa que ya está plenamente identificado. Se espera poder dar con el paradero de este extrabajador y luego con el resto de la banda. El general de Carabineros Renzo Micono, jefe de la Zona Biobío, destacó que la ausencia de violencia física o uso de armas impide calificar el hecho como robo con intimidación.

Recibirían una sanción menor a tres años

Prosegur emitió un comunicado donde lamentó el incidente y afirmó que colabora plenamente con las autoridades. La empresa activó sus protocolos internos y anunció una auditoría para determinar eventuales fallas en los procedimientos de seguridad. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron personas detenidas. La PDI mantiene reservada la identidad del empleado implicado mientras se gestiona la orden de detención correspondiente.

El caso se suma a una serie de incidentes que han afectado a empresas de transporte de valores en la región del Biobío durante 2025, aunque este es el de mayor monto registrado en lo que va del año. Al tratarse de un hurto, los sospechosos, en caso de ser detenidos, lograrían una sentencia menor a los tres años de cárcel, según la legislación chilena.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concejal Liliana Silva presenta acción constitucional para exigir información sobre proyecto de ciclovías

Machala: Estudiante de 16 años asesinado poco después de salir del colegio

Fallece el cantante ecuatoriano Anthony Morocho en un accidente de tránsito en Chimborazo

Reestructuración financiera post-divorcio: Claves para el presupuesto unipersonal

¿Va a subir a una chiva? Estos son los requisitos y zonas donde sí pueden circular en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concejal Liliana Silva presenta acción constitucional para exigir información sobre proyecto de ciclovías

Machala: Estudiante de 16 años asesinado poco después de salir del colegio

Fallece el cantante ecuatoriano Anthony Morocho en un accidente de tránsito en Chimborazo

Reestructuración financiera post-divorcio: Claves para el presupuesto unipersonal

¿Va a subir a una chiva? Estos son los requisitos y zonas donde sí pueden circular en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concejal Liliana Silva presenta acción constitucional para exigir información sobre proyecto de ciclovías

Machala: Estudiante de 16 años asesinado poco después de salir del colegio

Fallece el cantante ecuatoriano Anthony Morocho en un accidente de tránsito en Chimborazo

Reestructuración financiera post-divorcio: Claves para el presupuesto unipersonal

¿Va a subir a una chiva? Estos son los requisitos y zonas donde sí pueden circular en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO