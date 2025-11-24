Cuenca Juniors, la revelación, enfrenta a Universidad Católica en semifinal de Copa Ecuador

Universidad Católica, dirigido por Diego Martínez, recibirá a Cuenca Juniors de Leonardo Vanegas este martes 25 de noviembre a las 19h00 en el Estadio Olímpico Atahualpa por la semifinal de ida de la Copa Ecuador 2025.

Camino de los semifinalistas

Católica avanzó a esta instancia tras superar en cuartos de final a Independiente del Valle 1-2. Previamente, eliminó a Río Aguarico (0-1) en 32avos de final y a Liga de Portoviejo (1-3) en dieciseisavos, consolidando su experiencia en el certamen.

Cuenca Juniors, equipo de Segunda Categoría, se erigió como la sorpresa del torneo al eliminar 2-1 a 9 de Octubre en cuartos. Antes, venció a Atlético Vinotinto (5-4 en penales), Barcelona SC (2-0) en dieciseisavos y a La Cantera (6-1) en octavos, marcando historia al llegar a esta fase por primera vez desde su fundación en 2018.

Preparación y contexto de los equipos

El tricampeón de la Copa Ecuador prioriza el trofeo para asegurar su plaza en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El viernes 21 de noviembre, Martínez rotó jugadores en el empate 1-1 ante Libertad de Loja por la LigaPro, preservando energías para esta serie. “Hemos analizado a fondo los partidos de Cuenca Juniors, sobre todo los del ascenso y la Copa Ecuador. Es un equipo vertical, rápido, muy fuerte en transiciones”, declaró el entrenador argentino.

Cuenca Juniors llega con mayor descanso, ya que su partido ante Mineros SC en el Campeonato Nacional de Ascenso se reprogramó por un reclamo de Juventud Italiana. Bajo la dirección de Vanegas, el equipo azuayo ha mostrado un modelo de juego claro, con énfasis en la verticalidad y jugadores experimentados como Roberto Ordóñez, quien anotó en la victoria sobre 9 de Octubre.

La otra semifinal en curso

En la llave paralela, Liga de Quito tomó ventaja al vencer 2-1 a Emelec en el Estadio Capwell por la ida de la otra semifinal. Los albos anotaron mediante Kevin Minda y Alexander Alvarado, mientras José Hernández descontó para los eléctricos. La vuelta se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Detalles del encuentro y transmisión

El árbitro central será Alex Cajas, asistido por Edison Vásquez y Danny Ávila, con Klever Aroca como cuarto árbitro, Kevin Pazmiño en el VAR y Christian Lescano como AVAR. La revancha de esta serie se disputará el martes 2 de diciembre a las 19:00 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

Los partidos de la Copa Ecuador 2025 se transmiten por DGO y DSports, plataformas oficiales del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La final está programada para el 26 de noviembre, aunque pendientes de ajustes por los calendarios.

La Copa Ecuador 2025, en su quinta edición, incluye equipos de todas las categorías y distribuye un premio económico adicional al cupo continental. Cuatro equipos compiten por el título: los ganadores de estas semis se enfrentarán en la final, programada tentativamente en Quito.