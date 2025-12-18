COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Manta
Sociedad

Cuerpo de Bomberos de Manta incorpora 25 nuevos voluntarios tras nueve meses de formación

El Cuerpo de Bomberos de Manta incorporó nuevos voluntarios tras un proceso formativo de nueve meses, fortaleciendo la atención de emergencias y el servicio comunitario en la ciudad.
El Cuerpo de Bomberos de Manta realizó este miércoles 17 de diciembre de 2025 la incorporación oficial de 25 nuevos bomberos voluntarios, quienes culminaron un proceso de formación de nueve meses y 900 horas académicas, informó el comandante Julio Roca, jefe de la institución. La ceremonia marcó el cierre del curso y el inicio del servicio activo de los nuevos integrantes.

La ceremonia de graduación de los bomberos voluntarios

Durante su intervención, Roca detalló que la capacitación fue desarrollada por la Dirección de Instrucción del organismo, con contenidos técnicos en operaciones contra incendios, rescate, manejo de materiales peligrosos y doctrina bomberil, orientados a estándares operativos vigentes. El objetivo, precisó, es reforzar la respuesta ante emergencias en la ciudad.

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Manta cuenta con una compañía de rescate integrada por cerca de 50 voluntarios, y mantiene la proyección de abrir una nueva compañía de voluntariado, como parte de un proceso de fortalecimiento institucional y recuperación de sus raíces históricas.

Formación y fortalecimiento institucional

El comandante Roca explicó que la incorporación de voluntarios no solo beneficia a Manta, sino que contribuye a la capacidad de respuesta a nivel provincial y nacional. Indicó que la institución prevé nuevos cursos de formación entre enero y febrero, en el marco de una planificación anual.

En 2025, el organismo ejecutó procesos de modernización tecnológica, que incluyen la creación de brigadas especializadas, el uso de drones, el fortalecimiento de la unidad canina y mejoras en la gestión prehospitalaria, según información oficial difundida durante el acto. Estas acciones se enmarcan en una política de capacitación continua y profesionalización, con énfasis en la preparación permanente del personal operativo, tanto rentado como voluntario, para atender emergencias complejas en contextos urbanos y rurales.

Un legado histórico de servicio

Durante la ceremonia se destacó que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Manta cuenta con 135 años de historia. En este periodo ha intervenido en incendios de gran magnitud y rescates de alta complejidad. Las autoridades subrayaron que los nuevos voluntarios se integran a una tradición basada en disciplina, abnegación y trabajo en equipo.

Asimismo, se reconoció el acompañamiento de las familias de los graduados, consideradas un soporte emocional clave para el desempeño del servicio bomberil. El acto resaltó que la formación incluyó pruebas físicas, entrenamiento teórico y escenarios operativos simulados, diseñados para preparar a los aspirantes para situaciones reales.

Acompañamiento de autoridades locales

La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, participó en el evento y destacó el rol histórico de los bomberos en momentos críticos de la ciudad. Entre ellas destacó las emergencias aéreas, el terremoto de 2016 y la pandemia, señalando que la incorporación de nuevos voluntarios fortalece la seguridad ciudadana.

Con esta promoción, el Cuerpo de Bomberos de Manta refuerza su capacidad operativa y consolida el voluntariado como pilar del servicio de emergencias. Además, manteniene procesos formativos estructurados y orientados a la atención oportuna de la comunidad.

