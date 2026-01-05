Damián “Kitu” Díaz regresa al país que lo consagró y ya tiene nuevo equipo

El mediocampista Damián Díaz, de 39 años, regresó a Ecuador para convertirse en nuevo refuerzo de Guayaquil City FC, equipo que competirá en la Serie A 2026 tras consagrarse campeón de la Serie B.

Díaz, conocido popularmente como “Kitu”, asume este nuevo desafío luego de una extensa y exitosa carrera en el fútbol ecuatoriano, donde se consolidó como uno de los jugadores más emblemáticos de la historia reciente de Barcelona Sporting Club.

Durante su etapa en el conjunto amarillo, el volante ofensivo fue protagonista de una de las épocas más exitosas del club. Con Barcelona SC conquistó tres títulos de la LigaPro, en 2012, 2016 y 2020, y se convirtió en referente futbolístico y capitán en varios tramos de su permanencia, dejando una huella profunda entre la afición.

Su salida del club en 2024 estuvo rodeada de polémica y marcó el cierre de un ciclo de más de una década. Tras dejar el fútbol ecuatoriano, Díaz tuvo un breve paso por Banfield, en el fútbol argentino, antes de concretar su retorno al país donde alcanzó su mayor reconocimiento deportivo.

Nuevo desafío en Guayaquil City

El fichaje de Díaz representa una apuesta de experiencia y liderazgo por parte de Guayaquil City FC, club que logró el ascenso a la máxima categoría tras proclamarse campeón de la Serie B y que busca consolidarse en la élite del fútbol ecuatoriano.

En sus primeras declaraciones a la prensa, el jugador expresó brevemente su sentir tras volver al país. “Siempre tendré mucho cariño y respeto; es un país que me marcó”, señaló el mediocampista argentino-ecuatoriano, sin extenderse en mayores detalles sobre su fichaje.

Asimismo, indicó que las expectativas con su nuevo equipo son las mejores, y adelantó que en los próximos días ofrecerá más declaraciones sobre su llegada al país y su incorporación al club guayaquileño.

A través de redes sociales, Guayaquil City anunció la fecha para la presentación oficial de Díaz como nuevo refuerzo del equipo. El evento se llevará a cabo el martes 6 de enero, a las 16h00, en el Estadio Chucho Benítez.

Trayectoria y vigencia deportiva

A sus 39 años, Díaz mantiene la intención de seguir compitiendo al más alto nivel. Su experiencia en el mediocampo, capacidad de organización ofensiva y liderazgo dentro y fuera de la cancha son considerados valores clave para un equipo que afrontará una temporada exigente en la Serie A.

El cuerpo técnico de Guayaquil City confía en que la presencia de Díaz contribuya tanto al rendimiento deportivo como al crecimiento de los jugadores jóvenes del plantel, en un torneo caracterizado por su competitividad.