Dani Alves negocia compra del club portugués São João de Ver para incorporarse como jugador

El brasileño Dani Alves está en negociaciones avanzadas para convertirse en el máximo accionista del Sporting Clube São João de Ver, club que compite en la Liga 3 de Portugal. Según fuentes de ESPN Brasil, el acuerdo se concretaría con el apoyo de un grupo de inversores brasileños, y Alves se incorporaría como futbolista para disputar la segunda mitad de la temporada 2025/2026.

El jugador, que no actúa profesionalmente desde el 8 de enero de 2023 con Pumas UNAM, busca un cierre simbólico en el campo. Alves ha entrenado individualmente y estima necesitar 30 días para recuperar forma física.

Contexto judicial y absolución

Dani Alves fue condenado inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual en Barcelona en 2023. Tras 14 meses en prisión preventiva, salió en libertad provisional en marzo de 2024 tras pagar una fianza de un millón de euros. En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia por unanimidad y lo absolvió.

Desde su absolución, Alves se ha dedicado a actividades religiosas, incluyendo apariciones como predicador evangélico.

Trayectoria y detalles del club

El Sporting Clube São João de Ver, fundado en 1929 y ubicado en la región de Aveiro, ocupa actualmente posiciones medias en la Serie A de la tercera división portuguesa. El club cuenta con varios jugadores brasileños en su plantilla.

Alves, ganador de 41 títulos en su carrera (incluyendo tres Champions League con Barcelona y múltiples ligas en España, Italia y Francia), jugó en equipos como Bahía, Sevilla, Juventus, PSG, São Paulo y Pumas UNAM. En su último club, disputó 13 partidos y registró cinco asistencias.

Plan a corto plazo

La intención de Alves es disputar al menos seis meses de competencia oficial, desde enero hasta junio de 2026, antes de retirarse definitivamente. Posteriormente, se enfocaría en la gestión del club y en prepararse para una carrera como entrenador.

Esta operación representa un nuevo capítulo en la vida del brasileño tras su ausencia del fútbol profesional.