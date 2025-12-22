COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Dani Alves negocia compra del club portugués São João de Ver para incorporarse como jugador

Dani Alves, de 42 años, está próximo a adquirir el Sporting Clube São João de Ver de la tercera división portuguesa, donde planea incorporarse como jugador para cerrar su carrera.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Dani Alves negocia compra del club portugués São João de Ver
Dani Alves negocia compra del club portugués São João de Ver.
Dani Alves negocia compra del club portugués São João de Ver
Dani Alves negocia compra del club portugués São João de Ver.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El brasileño Dani Alves está en negociaciones avanzadas para convertirse en el máximo accionista del Sporting Clube São João de Ver, club que compite en la Liga 3 de Portugal. Según fuentes de ESPN Brasil, el acuerdo se concretaría con el apoyo de un grupo de inversores brasileños, y Alves se incorporaría como futbolista para disputar la segunda mitad de la temporada 2025/2026.

El jugador, que no actúa profesionalmente desde el 8 de enero de 2023 con Pumas UNAM, busca un cierre simbólico en el campo. Alves ha entrenado individualmente y estima necesitar 30 días para recuperar forma física.

Contexto judicial y absolución

Dani Alves fue condenado inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual en Barcelona en 2023. Tras 14 meses en prisión preventiva, salió en libertad provisional en marzo de 2024 tras pagar una fianza de un millón de euros. En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia por unanimidad y lo absolvió.

Desde su absolución, Alves se ha dedicado a actividades religiosas, incluyendo apariciones como predicador evangélico.

Trayectoria y detalles del club

El Sporting Clube São João de Ver, fundado en 1929 y ubicado en la región de Aveiro, ocupa actualmente posiciones medias en la Serie A de la tercera división portuguesa. El club cuenta con varios jugadores brasileños en su plantilla.

Alves, ganador de 41 títulos en su carrera (incluyendo tres Champions League con Barcelona y múltiples ligas en España, Italia y Francia), jugó en equipos como Bahía, Sevilla, Juventus, PSG, São Paulo y Pumas UNAM. En su último club, disputó 13 partidos y registró cinco asistencias.

Plan a corto plazo

La intención de Alves es disputar al menos seis meses de competencia oficial, desde enero hasta junio de 2026, antes de retirarse definitivamente. Posteriormente, se enfocaría en la gestión del club y en prepararse para una carrera como entrenador.

Esta operación representa un nuevo capítulo en la vida del brasileño tras su ausencia del fútbol profesional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Compadre Calo será papá otra vez: así anunció Álex Plúas la noticia

Huelga de trabajadores de Bio City paraliza parcialmente la recolección de basura en Santo Domingo

Jake Paul exhibe la fortuna ganada tras su derrota por K.O y una grave lesión mandibular

Mayra Jaime y David Naula contrajeron matrimonio civil en Guayaquil

La Tricolor mantiene el puesto 23 en la última actualización FIFA del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Compadre Calo será papá otra vez: así anunció Álex Plúas la noticia

Huelga de trabajadores de Bio City paraliza parcialmente la recolección de basura en Santo Domingo

Jake Paul exhibe la fortuna ganada tras su derrota por K.O y una grave lesión mandibular

Mayra Jaime y David Naula contrajeron matrimonio civil en Guayaquil

La Tricolor mantiene el puesto 23 en la última actualización FIFA del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Compadre Calo será papá otra vez: así anunció Álex Plúas la noticia

Huelga de trabajadores de Bio City paraliza parcialmente la recolección de basura en Santo Domingo

Jake Paul exhibe la fortuna ganada tras su derrota por K.O y una grave lesión mandibular

Mayra Jaime y David Naula contrajeron matrimonio civil en Guayaquil

La Tricolor mantiene el puesto 23 en la última actualización FIFA del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO