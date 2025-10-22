Daniel Noboa asegura que una probable nueva Constitución tendría «180 artículos máximo»

Que la nueva Constitución de Ecuador tendrá máximo 180 artículos, es la visión del presidente de la República, Daniel Noboa. Así lo informó el mandatario en una entrevista con el periodista Miguel Rivadeneira, este miércoles 22 de octubre del 2025.

A decir de Noboa, con esto se reducen las contradicciones del actual cuerpo normativo, que hizo entender, tiene la actual carta magna ecuatoriana. «Lo que nosotros proponemos es una Constitución que no se llene de contradicciones y tampoco códigos que se contradigan con la Constitución. Que tenga 180 artículos máximo», aseveró.

Tras ser consultado sobre las propuestas firmes, para estructurar en una probable nueva Constitución en caso de que gane el Sí en la consulta, respondió que «cada asambleísta Constituyente tendrá sus propuestas». «Primero es una consulta. En la consulta es preguntarle al pueblo si desean cambiar una Constitución correísta, garantista de los criminales, esa es la primera. Si la mayoría contesta Sí como dicen todas las encuestas (…) Ahí empieza la campaña (…) Ahí empiezan las propuestas de qué es lo que cada partido y cada grupo propone», afirmó.

Noboa habla de su visión

Continuando con su alocución, Daniel Noboa adelantó varios puntos que considera deberían incluirse, sin entrar en muchos detalles. El mandatario dijo que «por supuesto» tiene sus planes, mismos que aseguró los dará a conocer cuando gane el Sí en la consulta (que cree ganará).

«Lo diremos al siguiente día que gane la consulta. «El 16 de noviembre tendremos una llamada», le contestó el presidente al periodista, al tiempo de agregar que junto con los candidatos llegará al mismo espacio del comunicador Miguel Rivadeneira a explicar su plan.

«En el área penal, en atracción de inversiones (…) En el área de protección a la libertad de expresión. Todos esos puntos, todos esos detalles se los va a hablar cuando sea la campaña de la Asamblea Constituyente», concluyó Noboa sobre este tema.

El 16 de noviembre de 2025, Ecuador celebrará un proceso electoral con referéndum constitucional con tres preguntas y una consulta popular. El referéndum busca reformar la Constitución de 2008 para abordar desafíos como la inseguridad y la eficiencia institucional, prevé el gobierno. Un «Sí» abriría la puerta a una nueva Carta Magna, ratificada en un futuro referéndum.