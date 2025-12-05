Daniel Noboa defiende sus 28 viajes internacionales: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

El presidente Daniel Noboa justificó este jueves 4 de diciembre la frecuencia de sus viajes al exterior al afirmar que cada desplazamiento “en alguna forma, directa o indirectamente, mejora la vida de los ecuatorianos”. Las declaraciones las ofreció durante un encuentro con la comunidad ecuatoriana en Madrid.

El mandatario respondió directamente a las críticas: “Los sufridores de siempre dicen que el presidente viaja mucho. Yo les digo que me quedaría feliz de la vida en mi casa con mis hijos, pero cada uno de los viajes mejora la vida de los ecuatorianos”.

Becas, donaciones y reducción del riesgo país: los resultados de las giras

Daniel Noboa detalló que mediante estas misiones internacionales el Gobierno ha obtenido becas, donaciones, cooperación empresarial y convenios de trabajo circular. Destacó la caída del riesgo país desde 1.918 puntos al inicio de su gestión (noviembre de 2023) hasta los 540 puntos actuales, lo que facilita el acceso a créditos internacionales en mejores condiciones.

Además, informó que en poco más de dos años se han entregado cerca de 200.000 becas en Ecuador y el exterior, beneficiando a jóvenes, madres solteras y familias enteras.

Al iniciar su agenda en Madrid, el presidente @DanielNoboaOk participó en la presentación de más de 19.000 becas gestionadas por el Gobierno del Ecuador; así como en la entrega de los primeros 1.500 cursos de formación continua en inteligencia artificial y emprendimiento…

28 viajes desde 2023 y próxima parada en Emiratos Árabes Unidos

Desde que asumió la Presidencia, Daniel Noboa acumula 28 viajes internacionales, 14 de ellos solo en 2024, combinando misiones oficiales con salidas personales.

El presidente concluirá su gira europea este viernes 5 de diciembre al llegar a Emiratos Árabes Unidos. En Abu Dabi y Dubái promoverá la cooperación en seguridad, impulsará las exportaciones de atún y flores, gestionará proyectos de vivienda y fortalecerá la integridad institucional.

Estrategia global en medio de la recuperación económica y la crisis de seguridad

La intensa agenda internacional del Gobierno se inserta en un contexto de recuperación económica tras la crisis heredada y la pandemia. Asimismo, el aumento de la violencia narcodelictiva que obligó a declarar el “conflicto armado interno” en enero de 2024. La reducción sostenida del riesgo país, la atracción de inversión extranjera y la ampliación de oportunidades educativas. También las laborales que forman parte de la estrategia oficial para estabilizar las finanzas públicas y generar empleo.

Las declaraciones del presidente Daniel Noboa en Madrid fueron recibidas por la comunidad ecuatoriana residente en España. Uno de los colectivos migrantes más numerosos de Europa. Muchos asistentes valoraron los avances en becas y la mejora de la imagen crediticia del país. Aspectos que, según expresaron, impactan directamente en las remesas y en las posibilidades de retorno o inversión de los compatriotas en el exterior.