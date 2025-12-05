COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Política

Daniel Noboa defiende sus 28 viajes internacionales: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

Desde que asumió la Presidencia acumula 28 viajes internacionales, 14 de ellos solo en 2024, combinando misiones oficiales con salidas personales.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El presidente Daniel Noboa inició su agenda en Madrid, España. FOTO: @Presidencia_Ec.
El presidente Daniel Noboa inició su agenda en Madrid, España. FOTO: @Presidencia_Ec.
El presidente Daniel Noboa inició su agenda en Madrid, España. FOTO: @Presidencia_Ec.
El presidente Daniel Noboa inició su agenda en Madrid, España. FOTO: @Presidencia_Ec.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente Daniel Noboa justificó este jueves 4 de diciembre la frecuencia de sus viajes al exterior al afirmar que cada desplazamiento “en alguna forma, directa o indirectamente, mejora la vida de los ecuatorianos”. Las declaraciones las ofreció durante un encuentro con la comunidad ecuatoriana en Madrid.

El mandatario respondió directamente a las críticas: “Los sufridores de siempre dicen que el presidente viaja mucho. Yo les digo que me quedaría feliz de la vida en mi casa con mis hijos, pero cada uno de los viajes mejora la vida de los ecuatorianos”.

Becas, donaciones y reducción del riesgo país: los resultados de las giras

Daniel Noboa detalló que mediante estas misiones internacionales el Gobierno ha obtenido becas, donaciones, cooperación empresarial y convenios de trabajo circular. Destacó la caída del riesgo país desde 1.918 puntos al inicio de su gestión (noviembre de 2023) hasta los 540 puntos actuales, lo que facilita el acceso a créditos internacionales en mejores condiciones.

Además, informó que en poco más de dos años se han entregado cerca de 200.000 becas en Ecuador y el exterior, beneficiando a jóvenes, madres solteras y familias enteras.

28 viajes desde 2023 y próxima parada en Emiratos Árabes Unidos

Desde que asumió la Presidencia, Daniel Noboa acumula 28 viajes internacionales, 14 de ellos solo en 2024, combinando misiones oficiales con salidas personales.

El presidente concluirá su gira europea este viernes 5 de diciembre al llegar a Emiratos Árabes Unidos. En Abu Dabi y Dubái promoverá la cooperación en seguridad, impulsará las exportaciones de atún y flores, gestionará proyectos de vivienda y fortalecerá la integridad institucional.

Estrategia global en medio de la recuperación económica y la crisis de seguridad

La intensa agenda internacional del Gobierno se inserta en un contexto de recuperación económica tras la crisis heredada y la pandemia. Asimismo, el aumento de la violencia narcodelictiva que obligó a declarar el “conflicto armado interno” en enero de 2024. La reducción sostenida del riesgo país, la atracción de inversión extranjera y la ampliación de oportunidades educativas. También las laborales que forman parte de la estrategia oficial para estabilizar las finanzas públicas y generar empleo.

Las declaraciones del presidente Daniel Noboa en Madrid fueron recibidas por la comunidad ecuatoriana residente en España. Uno de los colectivos migrantes más numerosos de Europa. Muchos asistentes valoraron los avances en becas y la mejora de la imagen crediticia del país. Aspectos que, según expresaron, impactan directamente en las remesas y en las posibilidades de retorno o inversión de los compatriotas en el exterior.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lenín Moreno califica de “venganza del correísmo” el caso Sinohydro y niega haber recibido sobornos

Daniel Noboa defiende sus 28 viajes internacionales: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

Le disparó al compañero de trabajo de su novia porque pensó que eran amantes

Llegó borracha de una fiesta y mató a su perro con una cacerola

Panini anuncia el álbum oficial del Mundial 2026: será el más grande en la historia de la colección

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lenín Moreno califica de “venganza del correísmo” el caso Sinohydro y niega haber recibido sobornos

Daniel Noboa defiende sus 28 viajes internacionales: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

Le disparó al compañero de trabajo de su novia porque pensó que eran amantes

Llegó borracha de una fiesta y mató a su perro con una cacerola

Panini anuncia el álbum oficial del Mundial 2026: será el más grande en la historia de la colección

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lenín Moreno califica de “venganza del correísmo” el caso Sinohydro y niega haber recibido sobornos

Le disparó al compañero de trabajo de su novia porque pensó que eran amantes

Llegó borracha de una fiesta y mató a su perro con una cacerola

Panini anuncia el álbum oficial del Mundial 2026: será el más grande en la historia de la colección

La hermana de Pepe Tola se pronuncia entre lágrimas: “Hoy ha ganado el miedo, la cobardía, la injusticia”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO