Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Daniel Noboa: “El contrabando le ha costado centenares de millones de dólares al año al pueblo”

El presidente de Ecuador desmintió que exista la intención de retirar el subsidio al gas. "Nosotros no estamos afectando en el gas, ni el subsidio eléctrico a las personas. Estamos acabando con economías criminales, eliminando cualquier posibilidad de contrabando", indicó.
Daniel Noboa: "El contrabando le ha costado centenares de millones de dólares al año al pueblo".
El mandatario Daniel Noboa subrayó que el dinero recuperado se destinará a la salud y la educación. Foto: Presidencia de Ecuador.
Daniel Noboa: “El contrabando le ha costado centenares de millones de dólares al año al pueblo”.
El mandatario Daniel Noboa subrayó que el dinero recuperado se destinará a la salud y la educación. Foto: Presidencia de Ecuador.

En Machala, durante una entrevista en Radio Gaviota, el presidente Daniel Noboa defendió la eliminación de subsidios a los combustibles. Según explicó, estas medidas buscan frenar las economías criminales y garantizar que los recursos lleguen directamente a la ciudadanía.

“El contrabando le ha costado centenares de millones de dólares al año al pueblo”, afirmó Noboa. “Hemos quitado ese beneficio que tenían los contrabandistas y los mineros ilegales, y vamos a tener recursos para obras, para salud, para poder entregárselos a la gente”.

Daniel Noboa: subsidios eliminados para fortalecer salud y educación

El mandatario Daniel Noboa subrayó que el dinero recuperado se destinará a la salud y la educación. “Esos centenares de millones que se nos robaban ahora irán a salud, a educación. Es una medida dura, pero es una medida también para que el ahorro que tuviese el Estado se lo inyecte a la economía, y que de esa manera el shock no sea tan terrible”, enfatizó.

De acuerdo con Noboa, el plan busca equilibrar la economía nacional y frenar las pérdidas millonarias generadas por el contrabando de combustibles. Destacó que su administración apuesta por redirigir cada dólar ahorrado hacia proyectos que generen beneficios directos a la población.

Compensaciones para transportistas y créditos productivos

El presidente destacó que su Gobierno entrega compensaciones a los transportistas como parte de esta política. “Estamos mejorando el flujo de muchos transportistas, y también estamos dando créditos productivos, modernización de unidades productivas”, aseguró Noboa.

Estas medidas, dijo, representan un alivio para los sectores afectados por la eliminación de los subsidios. Además, forman parte de una estrategia que busca promover la modernización, estimular el crédito productivo y mantener estabilidad en el transporte público.

Subsidio al gas se mantiene sin cambios

Daniel Noboa desmintió que exista la intención de retirar el subsidio al gas. “Nosotros no estamos afectando en el gas, ni el subsidio eléctrico a las personas. Estamos acabando con economías criminales, eliminando cualquier posibilidad de contrabando”, indicó.

Con estas aclaraciones, el presidente reafirmó que las decisiones sobre los subsidios responden a un objetivo claro: evitar que los recursos terminen en redes ilegales y garantizar que lleguen a la ciudadanía.

