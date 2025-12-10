COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Gobierno

Daniel Noboa en Noruega impulsa nueva etapa de cooperación bilateral

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa mantuvo reuniones de alto nivel en Oslo que reforzaron la cooperación con Noruega y participó en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Daniel Noboa en Noruega impulsa acuerdos estratégicos y asistió al Premio Nobel de la Paz.
Como parte de su agenda en Noruega, el presidente Daniel Noboa sostuvo una audiencia protocolaria con el rey Harald V. Foto: Presidencia de Ecuador.
Daniel Noboa en Noruega impulsa acuerdos estratégicos y asistió al Premio Nobel de la Paz.
Como parte de su agenda en Noruega, el presidente Daniel Noboa sostuvo una audiencia protocolaria con el rey Harald V. Foto: Presidencia de Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llevó a cabo una agenda estratégica en Noruega que fortaleció las relaciones bilaterales entre Ecuador y ese país.

Durante una reunión oficial con el primer ministro Jonas Gahr Støre avanzaron en acuerdos sobre innovación, sostenibilidad, transición energética y crecimiento económico.

El Gobierno destacó que estos temas consolidan un vínculo moderno y orientado hacia objetivos compartidos que generan oportunidades para Ecuador.

Además, las conversaciones incluyeron propuestas de cooperación tecnológica con impacto directo en proyectos nacionales orientados al desarrollo sostenible.

Cooperación entre Ecuador y Noruega avanza con acuerdos estratégicos

Noruega mantiene una trayectoria sólida en gestión ambiental y desarrollo tecnológico y se posiciona como socio clave para Ecuador.

Según la Presidencia, esta alianza se proyecta como un motor para impulsar la modernización del país y ampliar las inversiones bilaterales. Al mismo tiempo, las autoridades resaltaron que ambas naciones mantienen una visión alineada sobre estabilidad regional y crecimiento responsable.

Como parte de su agenda diplomática, Daniel Noboa recibió en Oslo una audiencia protocolaria del rey Harald V y del príncipe heredero Haakon Magnus. En este encuentro analizaron iniciativas de cooperación vinculadas a economía azul, fortalecimiento lo institucional y desarrollo sostenible. Las delegaciones destacaron que estos proyectos tienen potencial para dinamizar sectores estratégicos y ampliar la presencia internacional del Ecuador. Además, se revisaron oportunidades orientadas a promover la innovación y el intercambio de experiencias técnicas de largo plazo.

El Ejecutivo ecuatoriano indicó que estas reuniones abren un “nuevo capítulo” en la relación bilateral. La Presidencia remarcó que Ecuador y Noruega comparten una visión de futuro basada en el compromiso con el crecimiento sostenible. Asimismo, el Gobierno de Daniel Noboa subrayó que este acercamiento impulsa la cooperación en áreas prioritarias que requieren soluciones tecnológicas y ambientales innovadoras.

Daniel Noboa participa en la entrega del Premio Nobel de la Paz

Durante su estancia en Oslo, Noboa asistió a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, líder opositora venezolana. La activista permanece en la clandestinidad desde enero por una orden de captura y no pudo recibir el galardón. En su representación asistió su hija, Ana Corina Sosa, quien entregó un mensaje de agradecimiento y reafirmó el compromiso democrático de su madre.

El Comité Noruego destacó que Machado obtuvo el reconocimiento por su defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad en Venezuela. Según el Gobierno ecuatoriano, estos principios también guían la política exterior de Ecuador.

Durante la ceremonia asistieron además líderes regionales como Javier Milei, Raúl Mulino y Santiago Peña. El evento generó un espacio de diálogo político relevante para América Latina.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alicia Machado llama “damas de compañía” a dos Miss Universo venezolanas

Daniel Noboa en Noruega impulsa nueva etapa de cooperación bilateral

¿Qué sigue después del título? Rancho López ya mira el futuro tras ser campeón nacional

Método de ahorro escalonado gana espacio entre quienes buscan metas financieras

Conmebol fija fecha del sorteo preliminar de la Libertadores y Sudamericana 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alicia Machado llama “damas de compañía” a dos Miss Universo venezolanas

Daniel Noboa en Noruega impulsa nueva etapa de cooperación bilateral

¿Qué sigue después del título? Rancho López ya mira el futuro tras ser campeón nacional

Método de ahorro escalonado gana espacio entre quienes buscan metas financieras

Conmebol fija fecha del sorteo preliminar de la Libertadores y Sudamericana 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alicia Machado llama “damas de compañía” a dos Miss Universo venezolanas

¿Qué sigue después del título? Rancho López ya mira el futuro tras ser campeón nacional

Método de ahorro escalonado gana espacio entre quienes buscan metas financieras

Conmebol fija fecha del sorteo preliminar de la Libertadores y Sudamericana 2026

El actor Eric Dane alista su libro de memorias tras revelar su diagnóstico de ELA

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO