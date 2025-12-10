Daniel Noboa en Noruega impulsa nueva etapa de cooperación bilateral

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llevó a cabo una agenda estratégica en Noruega que fortaleció las relaciones bilaterales entre Ecuador y ese país.

Durante una reunión oficial con el primer ministro Jonas Gahr Støre avanzaron en acuerdos sobre innovación, sostenibilidad, transición energética y crecimiento económico.

El Gobierno destacó que estos temas consolidan un vínculo moderno y orientado hacia objetivos compartidos que generan oportunidades para Ecuador.

Además, las conversaciones incluyeron propuestas de cooperación tecnológica con impacto directo en proyectos nacionales orientados al desarrollo sostenible.

Cooperación entre Ecuador y Noruega avanza con acuerdos estratégicos

Noruega mantiene una trayectoria sólida en gestión ambiental y desarrollo tecnológico y se posiciona como socio clave para Ecuador.

Según la Presidencia, esta alianza se proyecta como un motor para impulsar la modernización del país y ampliar las inversiones bilaterales. Al mismo tiempo, las autoridades resaltaron que ambas naciones mantienen una visión alineada sobre estabilidad regional y crecimiento responsable.

Como parte de su agenda diplomática, Daniel Noboa recibió en Oslo una audiencia protocolaria del rey Harald V y del príncipe heredero Haakon Magnus. En este encuentro analizaron iniciativas de cooperación vinculadas a economía azul, fortalecimiento lo institucional y desarrollo sostenible. Las delegaciones destacaron que estos proyectos tienen potencial para dinamizar sectores estratégicos y ampliar la presencia internacional del Ecuador. Además, se revisaron oportunidades orientadas a promover la innovación y el intercambio de experiencias técnicas de largo plazo.

El Ejecutivo ecuatoriano indicó que estas reuniones abren un “nuevo capítulo” en la relación bilateral. La Presidencia remarcó que Ecuador y Noruega comparten una visión de futuro basada en el compromiso con el crecimiento sostenible. Asimismo, el Gobierno de Daniel Noboa subrayó que este acercamiento impulsa la cooperación en áreas prioritarias que requieren soluciones tecnológicas y ambientales innovadoras.

Daniel Noboa participa en la entrega del Premio Nobel de la Paz

Durante su estancia en Oslo, Noboa asistió a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, líder opositora venezolana. La activista permanece en la clandestinidad desde enero por una orden de captura y no pudo recibir el galardón. En su representación asistió su hija, Ana Corina Sosa, quien entregó un mensaje de agradecimiento y reafirmó el compromiso democrático de su madre.

El Comité Noruego destacó que Machado obtuvo el reconocimiento por su defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad en Venezuela. Según el Gobierno ecuatoriano, estos principios también guían la política exterior de Ecuador.

Durante la ceremonia asistieron además líderes regionales como Javier Milei, Raúl Mulino y Santiago Peña. El evento generó un espacio de diálogo político relevante para América Latina.