Daniel Noboa y José Antonio Kast acuerdan frente regional contra el crimen y relanzan relación Ecuador-Chile

El encuentro en Carondelet marca un giro político entre Ecuador y Chile, con énfasis en seguridad, comercio e integración regional ante amenazas comunes.
Daniel Noboa y José Antonio Kast acuerdan frente regional y reactivan relación Ecuador Chile.
El encuentro presidencial marcó una nueva etapa en la cooperación Ecuador-Chile. Foto: Presidencia de Ecuador.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, acordaron avanzar en una agenda conjunta y relanzar la cooperación Ecuador-Chile.

El compromiso apunta a seguridad regional, combate al crimen organizado y fortalecimiento de la relación bilateral.

El encuentro se realizó este martes 23 de diciembre de 2025 en el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito. Kast, quien asumirá la Presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, recibió honores oficiales por parte de los granaderos de Tarqui.

Ecuador y Chile activan coordinación frente al crimen organizado

Tras la reunión, la canciller Gabriela Sommerfeld destacó el alcance estratégico del diálogo entre ambos gobiernos.

Indicó que los temas tratados incluyeron crimen organizado transnacional, crecimiento económico e integración regional.

Hay un compromiso de un trabajo más integrado y coordinado entre nuestros países e invitar a otros países de la región”, dijo la canciller. La funcionaria resaltó la necesidad de una respuesta regional ante los desafíos que enfrenta América Latina.

Cooperación Ecuador-Chile se amplía a comercio y migración

Por su parte, José Antonio Kast agradeció el recibimiento del Gobierno ecuatoriano y subrayó la voluntad de profundizar los vínculos. Señaló que Ecuador y Chile comparten retos en migración irregular, seguridad y estabilidad económica.

El presidente electo chileno puso énfasis en políticas públicas orientadas al crecimiento económico sostenible. También mencionó la reducción de la pobreza, el control de la inflación y el orden fiscal como prioridades comunes.

Lamento que en los últimos años no hayamos tenido un mayor intercambio, porque hemos siempre sido naciones hermanas que podríamos haber potenciado intercambios comerciales, intercambios de conocimientos sociales y espero que ahora esto vaya creciendo en el grado de vinculación, de relación entre ministros, de temas parlamentarios y que esto redunde en el bien de nuestros compatriotas”, dijo el presidente electo de Chile.

Respaldo político de alto nivel al nuevo acercamiento bilateral

En el encuentro participaron autoridades clave del Estado ecuatoriano y del equipo chileno entrante. Asistieron la canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra de Gobierno Nataly Morillo y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

La presencia institucional confirmó el interés de Ecuador y Chile por consolidar una relación estratégica de largo plazo. El objetivo común apunta a una agenda regional coordinada con impacto directo en sus ciudadanos.

