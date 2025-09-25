Daniel Noboa: «La gente al final del día apoya a un presidente que como nunca antes no retrocede, camina hacia adelante y no cede ante las mafias»

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, reafirmó en Tungurahua su compromiso con la gente honesta, la dignidad y la democracia, pese a los intentos de desestabilización. El mandatario advirtió que “mientras que los violentos buscan desestabilizar con inseguridad y violencia”, él seguirá impulsando cambios profundos en beneficio de la ciudadanía.

“Se esconden detrás de protestas, pero temen a la voluntad popular. Rechazan la consulta popular, porque nosotros buscamos darle el poder al pueblo para que escoja su futuro”, expresó Noboa. Además, aseguró que continuará trabajando en beneficio de los ecuatorianos con firmeza y determinación.

Daniel Noboa: Asamblea Constituyente y nueva Carta Magna

El jefe de Estado planteó que la Asamblea Constituyente representa una opción para elaborar una nueva Constitución que garantice justicia y progreso en el país. “Vamos a reescribir una Constitución en el que cada persona tenga la representatividad que necesitan y el futuro que tanto anhelan”, subrayó el presidente.

En este mismo escenario, Noboa lanzó un mensaje directo contra los grupos delictivos que buscan frenar el desarrollo nacional. “Quienes bloquean calles, quienes destruyen los bienes públicos y privados o amenazan la tranquilidad de los ciudadanos deben entender que la justicia los alcanzará y que enfrentarán la cárcel”, afirmó.

Entrega de bonos y apoyo al agro

Durante su intervención, el primer mandatario también destacó que ya se entregaron 81.630 Bonos Raíces en todo el país, títulos de propiedad de tierras y herramientas para los agricultores. “Nuestro compromiso está con la gente honesta, no con los violentos que quieren detener al país”, enfatizó el mandatario desde la provincia andina.

Más tarde, participó en un acto de entrega de recursos a Cooperativas de Ahorro y Crédito de Tungurahua. Allí reiteró que no permitirá abusos de ciertos dirigentes. “No voy a permitir que los malos dirigentes indígenas actúen como siempre, engañando a las comunidades para defender sus propios intereses”, dijo Daniel Noboa.

Mensaje contra mafias y narcotráfico

Asimismo, Noboa destacó la fortaleza de su gestión frente a presiones externas. “Ya no saben de qué manera afectarnos, de qué manera hacernos retroceder cuando nosotros estamos en territorio de la realidad es otra”, expresó.

Subrayó además que su administración no retrocede ante las mafias. “La gente al final del día apoya a un presidente que como nunca antes no retrocede, camina hacia adelante y no cede ante las mafias”, agregó.

Apoyo ciudadano y lucha hasta el final

El presidente resaltó que su prioridad es devolver recursos a la gente. “Le entrega beneficios a las personas, le quita los recursos a las mafias y se los entrega a las personas”, sostuvo.

Finalmente, Daniel Noboa ratificó su postura firme contra el crimen organizado. “Seguiremos luchando porque el apoyo de ustedes es lo que nos impulsa y pelearemos hasta el final para haber dejado claro en la historia que nosotros defendimos nuestro país”, concluyó.