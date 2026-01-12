Daniel Noboa muestra cifrras económicas de su gestión y las compara con las del gobierno de Guillermo Lasso

El presidente de la República, Daniel Noboa, utilizó su cuenta oficial en la red social X para difundir un balance detallado sobre el estado de la economía ecuatoriana durante su administración. En su mensaje, el primer mandatario afirmó con determinación que actualmente somos un país distinto, uno que está viendo resultados tangibles de lo construido. Esta publicación incluyó un cuadro comparativo donde se contrastan cifras actuales con las registradas durante el periodo del expresidente Guillermo Lasso.

La estrategia comunicacional de Daniel Noboa busca resaltar los hitos alcanzados en menos de dos años de gobierno, enfatizando la diferencia entre su gestión y la de su predecesor. El cuadro presentado abarca un total de 25 indicadores que tocan áreas sensibles como la macroeconomía, el sector social y la inversión pública. Según el documento compartido, la visión del Ejecutivo es consolidar un modelo que ofrezca estabilidad y crecimiento sostenido frente a las cifras recibidas en 2023.

Desempeño del riesgo país y reservas internacionales

Uno de los puntos más destacados por Daniel Noboa es la reducción significativa del riesgo país, que en la actualidad se sitúa en 492 puntos, frente a los 1.275 puntos que registró la administración de Lasso. Este descenso refleja una mayor confianza de los mercados internacionales en la capacidad de pago y manejo fiscal de la nación. Asimismo, las reservas internacionales han experimentado un incremento, pasando de 7.467 millones de dólares a un total de 9.795 millones de dólares.

En lo que respecta al sistema financiero, el informe de Daniel Noboa señala que los depósitos en la banca privada ascendieron a 59.336 millones de dólares, superando los 41.801 millones previos. Esta liquidez se ha traducido en una mayor colocación de créditos, alcanzando una cifra de 70.917 millones de dólares. Por otro lado, las exportaciones totales también muestran una curva de crecimiento, llegando a los 30.512 millones de dólares bajo la gestión del actual mandatario.

Daniel Noboa destaca ña reactivación de las industrias y estabilidad de precios

El crecimiento de las industrias es otro pilar que Daniel Noboa ha querido subrayar en esta comparativa dominical, mostrando cifras de recuperación positivas. El sector de la construcción, que anteriormente reportaba una caída del -9,9%, ahora presenta un crecimiento del 6,2%. De igual manera, el rubro de pesca y agricultura dio un salto significativo del -9,7% al 18,6%, impulsando la productividad en las zonas rurales y costeras del territorio ecuatoriano.

Por su parte, el comercio también muestra signos de dinamismo bajo el liderazgo de Daniel Noboa, con un aumento del 4,9% tras haber registrado cifras negativas de -1,8% en el pasado. La inflación anual, un indicador clave para el bolsillo de los ciudadanos, se mantiene controlada en un 1,91%, cifra inferior al 2,35% reportado anteriormente. Este escenario se complementa con un incremento en las ventas totales, que pasaron de 15.263 millones a más de 33.122 millones de dólares.

Mercado laboral y reducción de la pobreza

En el ámbito laboral, el presidente Daniel Noboa destaca que el empleo adecuado subió al 37,1%, mientras que el subempleo se redujo del 23% al 17,4%. Estos cambios estructurales han permitido que la tasa de desempleo baje hasta el 2,6%, un avance notable frente al 4,1% de la gestión anterior. El mandatario asocia estos logros a las políticas de incentivo y a la generación de confianza en el sector empresarial durante los últimos meses.

El aspecto social es, quizás, el más defendido por Daniel Noboa, quien el pasado 9 de enero ya había adelantado un videoanálisis sobre la pobreza. Los datos actuales ubican la pobreza por ingresos en un 21,4%, lo que representa el punto más bajo en los últimos 18 años de historia nacional. Este indicador es comparado con el 26% de Lasso, el 27,7% de Lenín Moreno y el 21,5% con el que culminó el gobierno de Rafael Correa.

Daniel Noboa presume los avances en educación y reinserción escolar

La inversión en capital humano es otro eje fundamental que Daniel Noboa resalta, especialmente en lo que respecta a la entrega de becas y ayudas económicas. Mientras que en el periodo 2021-2023 se registraron apenas 1.424 beneficiarios, en la actualidad esa cifra se ha catapultado a 373.002 estudiantes. Además, se destaca la inversión de 6,5 millones de dólares en escuelas rurales, instituciones que anteriormente se encontraban cerradas o sin presupuesto asignado para su correcto funcionamiento.

El reporte de Daniel Noboa también hace hincapié en la reinserción escolar, logrando que 99.099 niños, niñas y adolescentes regresen a las aulas. Esta cifra supera ampliamente los 13.591 casos reportados en la administración de Guillermo Lasso, marcando una diferencia sustancial en la política de educación básica. Para el Ejecutivo, estas acciones son la base para un desarrollo a largo plazo que permita reducir las brechas de desigualdad existentes.

Programas de apoyo y crecimiento sostenible

Finalmente, la gestión de Daniel Noboa ha implementado programas específicos como “Jóvenes en Acción”, el cual cuenta con un presupuesto de 86 millones de dólares. También se menciona la iniciativa RAÍCES, enfocada en recursos de apoyo e inversión para el crecimiento económico sostenible, con una asignación de 73 millones de dólares. Estos proyectos no existían en la comparativa de los años previos y forman parte de la nueva visión del Estado bajo el mando del actual presidente de la República.

El informe detallado por Daniel Noboa concluye con la cartera de crédito para vivienda, la cual subió a 2.758 millones de dólares. La recaudación tributaria también refleja una mejora en la eficiencia estatal, pasando de 1.036 millones a 1.937 millones de dólares en el periodo actual. Con estos datos, el Gobierno busca proyectar una imagen de solidez y cumplimiento de las metas trazadas en su plan de desarrollo, de cara a los retos que restan en el año 2026.