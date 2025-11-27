Daniel Noboa anuncia segundo viaje a Estados Unidos tras consulta popular y referéndum 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció, mediante el Decreto Ejecutivo 235, su segundo viaje a Estados Unidos tras los resultados del referendo y consulta popular 2025.

La visita se realizará desde hoy, jueves 27 de noviembre, hasta el 1 de diciembre de 2025, y se centrará en fortalecer la seguridad y las relaciones comerciales del país.

Aunque el decreto declara en comisión de servicios a la comitiva presidencial, no detalla quiénes acompañarán a Noboa en esta misión.

Se espera que la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete autorice formalmente a los integrantes del grupo.

Daniel Noboa: detalles de su primer viaje confidencial

El primer viaje de Daniel Noboa a EE.UU., tras las votaciones, se desarrolló del 18 al 20 de noviembre. Fue de caracter reservado y contó con un solo integrante de su comitiva: José Julio Neira, Secretario General de Integridad Pública.

Neira señaló que en la visita se trataron temas de seguridad y relaciones comerciales. Sostuvo que la agenda se clasificó como confidencial porque se centró en cooperación operativa y técnica, vinculada a la estrategia para enfrentar al crimen organizado.

El funcionario confirmó que Daniel Noboa mantuvo encuentros de trabajo en Nueva York y viajó a bordo del avión presidencial. Añadió que el Jefe de Estado aterrizó y despegó desde el aeropuerto de Teterboro, desde donde regresó la noche del 20 de noviembre.

Asimismo, Neira destacó que Estados Unidos continúa como un socio clave para Ecuador en materia de seguridad, cooperación técnica y articulación operativa. Según subrayó, estas reuniones fortalecen la capacidad del país para enfrentar amenazas criminales transnacionales.

Se prevé que la nueva visita del presidente Noboa a Estados Unidos incluya reuniones estratégicas que busquen consolidar nuevos acuerdos comerciales y cooperación en materia de seguridad, en línea con los objetivos políticos y económicos del país.