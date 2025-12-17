Presidente Daniel Noboa supervisa rehabilitación del corredor vial E25 para fortalecer conectividad en Los Ríos

El presidente Daniel Noboa Azin recorrió este miércoles 17 de diciembre el corredor vial E25 Buena Fe – Jujan, inspeccionando los avances de las obras de rehabilitación que buscan optimizar la movilidad y seguridad vial en esta importante vía. La ruta conecta la Sierra con la Costa, consolidando su papel estratégico para el país.

Durante su recorrido, Noboa verificó los puntos clave donde se ejecutan los trabajos y destacó la calidad de la intervención. “Se puede ver una gran obra que está bien hecha y que continuará haciéndose bien”, señaló el mandatario, resaltando la importancia de mantener altos estándares en la ejecución de la infraestructura.

Daniel Noboa: rehabilitación integral del corredor vial E25

Daniel Noboa enfatizó que Los Ríos no puede quedar relegada y subrayó: “El Ecuador está avanzando y Los Ríos debe avanzar con el país… Los Ríos es el corazón productivo del país”. La rehabilitación funcional de este corredor contempla 128,43 kilómetros con una inversión superior a 43,1 millones de dólares aportados por el Gobierno Nacional.

Los trabajos incluyen la construcción de carriles de rebasamiento en el tramo Quevedo-San Juan y la ampliación a cuatro carriles entre San Juan y Babahoyo, acciones que permitirán reducir embotellamientos, acortar los tiempos de viaje y fortalecer el comercio nacional, especialmente en transporte de carga pesada.

Corredor con mayor tránsito del país

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, resaltó que el E25 representa el corredor con mayor tránsito vehicular de Ecuador. “Moviliza cerca del 70 % de los productos mediante transporte pesado”, precisó.

Además, señaló que las vías anexas también reciben intervención, dentro de una planificación integral que busca consolidar la conectividad y garantizar la seguridad de todos los usuarios. Estas mejoras permitirán un desarrollo más ágil del comercio y la producción en Los Ríos, beneficiando a empresas y ciudadanos.