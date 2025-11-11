Daniel Noboa viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que viajará a Noruega para acompañar a la opositora María Corina Machado durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025.

El mandatario publicó el mensaje la mañana de este martes 11 de noviembre de 2025 en su cuenta oficial de X, donde agradeció la invitación personal de la dirigente venezolana.

Gracias, @MariaCorinaYA, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente. Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá,… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 11, 2025

Daniel Noboa acompañará a Machado en Oslo

Daniel Noboa expresó su gratitud por el gesto de María Corina Machado, a quien calificó como una líder valiente. “Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia”, escribió el mandatario.

La ceremonia está programada para el 10 de diciembre en Oslo, Noruega, donde se reunirán líderes y representantes internacionales para presenciar la entrega del galardón.

El presidente ecuatoriano ya había felicitado a la venezolana cuando se anunció su Premio Nobel de la Paz 2025. Destacó su papel en la defensa de los valores democráticos.

“Hoy más que nunca, las voces valientes se imponen sobre el ruido. Seguiremos firmes: nuestra región no volverá a caer en manos de quienes la destruyeron”, expresó Noboa al conocer la noticia.

La Cancillería ecuatoriana también destacó que el reconocimiento representa un homenaje. Es a la “valiente e inquebrantable defensa de los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos”.

Reconocimiento a la lucha democrática

El Comité Nobel Noruego explicó que María Corina Machado recibió el premio por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano”. Además, por su “lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz. Es una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

El jurado recordó que Venezuela “ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado autoritario y brutal”. Según el Comité Nobel, la crisis humanitaria ha dejado a millones de personas en la pobreza. Mientras tanto, casi ocho millones han emigrado en busca de oportunidades y libertad.

El viaje de Daniel Noboa a Noruega refuerza el respaldo de Ecuador a los procesos democráticos en la región. Asimismo, confirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

El encuentro entre Noboa y Machado será observado de cerca por la comunidad internacional. Es visto como un gesto de unidad regional frente a los desafíos de la democracia latinoamericana.