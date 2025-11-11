COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

Daniel Noboa viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025

El presidente Daniel Noboa confirmó que asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Noruega para acompañar a la líder venezolana María Corina Machado, galardonada por su defensa de la democracia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Daniel Noboa y María Corina Machado en Noruega por el Nobel de la Paz 2025.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acompañará a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.
Daniel Noboa y María Corina Machado en Noruega por el Nobel de la Paz 2025.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acompañará a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que viajará a Noruega para acompañar a la opositora María Corina Machado durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025.

El mandatario publicó el mensaje la mañana de este martes 11 de noviembre de 2025 en su cuenta oficial de X, donde agradeció la invitación personal de la dirigente venezolana.

Daniel Noboa acompañará a Machado en Oslo

Daniel Noboa expresó su gratitud por el gesto de María Corina Machado, a quien calificó como una líder valiente. “Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia”, escribió el mandatario.

La ceremonia está programada para el 10 de diciembre en Oslo, Noruega, donde se reunirán líderes y representantes internacionales para presenciar la entrega del galardón.

El presidente ecuatoriano ya había felicitado a la venezolana cuando se anunció su Premio Nobel de la Paz 2025. Destacó su papel en la defensa de los valores democráticos.

Hoy más que nunca, las voces valientes se imponen sobre el ruido. Seguiremos firmes: nuestra región no volverá a caer en manos de quienes la destruyeron”, expresó Noboa al conocer la noticia.

La Cancillería ecuatoriana también destacó que el reconocimiento representa un homenaje. Es a la “valiente e inquebrantable defensa de los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos”.

Reconocimiento a la lucha democrática

El Comité Nobel Noruego explicó que María Corina Machado recibió el premio por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano”. Además, por su “lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz. Es una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

El jurado recordó que Venezuelaha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a un Estado autoritario y brutal”. Según el Comité Nobel, la crisis humanitaria ha dejado a millones de personas en la pobreza. Mientras tanto, casi ocho millones han emigrado en busca de oportunidades y libertad.

El viaje de Daniel Noboa a Noruega refuerza el respaldo de Ecuador a los procesos democráticos en la región. Asimismo, confirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

El encuentro entre Noboa y Machado será observado de cerca por la comunidad internacional. Es visto como un gesto de unidad regional frente a los desafíos de la democracia latinoamericana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ventanilla de pago del Peaje Guayasamín se traslada al Centro Comercial La Manzana en Quito

La Central Hidroeléctrica Alluriquín vuelve a operar con sus tres unidades de generación después de 14 años de abandono

Técnico Universitario vuelve a quedarse sin entrenador en plena lucha por no descender

Daniel Noboa viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025

Fiscalía turca pide más de 2.000 años de prisión para Ekrem Imamoglu, exalcalde opositor de Estambul 

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ventanilla de pago del Peaje Guayasamín se traslada al Centro Comercial La Manzana en Quito

La Central Hidroeléctrica Alluriquín vuelve a operar con sus tres unidades de generación después de 14 años de abandono

Técnico Universitario vuelve a quedarse sin entrenador en plena lucha por no descender

Daniel Noboa viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025

Fiscalía turca pide más de 2.000 años de prisión para Ekrem Imamoglu, exalcalde opositor de Estambul 

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ventanilla de pago del Peaje Guayasamín se traslada al Centro Comercial La Manzana en Quito

La Central Hidroeléctrica Alluriquín vuelve a operar con sus tres unidades de generación después de 14 años de abandono

Técnico Universitario vuelve a quedarse sin entrenador en plena lucha por no descender

Fiscalía turca pide más de 2.000 años de prisión para Ekrem Imamoglu, exalcalde opositor de Estambul 

Mueren doce personas tras un atentado suicida cerca de un tribunal de Pakistán

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO