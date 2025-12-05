De 2002 a 2022: los grupos que definieron la historia de Ecuador en sus participaciones mundialistas

Ecuador ha participado en cuatro Mundiales desde su histórico debut en Corea-Japón 2002. Cada aparición mostró una evolución deportiva y dejó recuerdos profundos para la afición. Con el sorteo del Mundial 2026 a la vista, resulta oportuno revisar los grupos que marcaron su trayectoria internacional.

La primera clasificación llegó en 2002. El equipo arribó como debutante tras una campaña sólida en las Eliminatorias Sudamericanas. La Tri quedó ubicada en el Bombo 3 y cayó en el Grupo G junto a México, Italia y Croacia. El inicio fue complejo: Ecuador perdió ante Italia y tampoco logró sumar contra México.

En la última fecha, llegó una victoria histórica. El triunfo por 1-0 frente a Croacia marcó un antes y un después para el fútbol ecuatoriano. Ese resultado significó su primera celebración en una Copa del Mundo. La Tri cerró la fase de grupos con tres puntos y un cuarto lugar que dejó enseñanzas y reforzó la ilusión de cara al futuro.

Ecuador y su mejor participación

La segunda participación mundialista llegó en Alemania 2006. Ecuador se clasificó nuevamente con solvencia y esta vez apareció en el Bombo 2. Tras el sorteo, el equipo dirigido en aquel entonces por Luis Fernando Suárez quedó emparejado con Alemania, Costa Rica y Polonia en el Grupo A.

El debut fue brillante: Ecuador derrotó 2-0 a Polonia con autoridad, después goleó 3-0 a Costa Rica y aseguró la clasificación a octavos de final. Fue una campaña memorable.

En el cierre de la fase, la Tricolor cayó ante el anfitrión Alemania por marcado de 3-0. Aun así, avanzó como segunda del grupo y en octavos enfrentó a Inglaterra con la que perdió por la mínima diferencia. Esa sigue siendo la única vez que Ecuador superó la fase inicial de un Mundial.

Mundial Brasil 2014 truncado

Ocho años después, la Tri regresó a la escena mundialista en Brasil 2014 tras no ir a Sudáfrica 2010. La selección volvió a ubicarse en el Bombo 2 y quedó en el Grupo E junto a Francia, Suiza y Honduras. El estreno ante los suizos dejó sensaciones encontradas.

Ecuador abrió el marcador, pero no sostuvo la ventaja y terminó perdiendo por una remontada dolorosa de 2-1. Luego venció a Honduras 2-1 y se mantuvo con vida hasta la última jornada.

El duelo final frente a Francia fue intenso pues la Tri logró un empate 0-0 valioso, pero insuficiente para avanzar. Cerró el torneo en el tercer lugar con cuatro puntos.

Catar: lo que pudo ser no fue

La cuarta participación llegó en Qatar 2022. El equipo de Gustavo Alfaro apareció en el Bombo 4 y compartió el Grupo A con Qatar, Senegal y Países Bajos. La Tri abrió el Mundial con un triunfo histórico.

Ecuador venció al anfitrión 2-0 y se convirtió en la primera selección en ganar un partido inaugural ante el local; después empató 1-1 contra Países Bajos en un encuentro brillante. En la definición, Senegal frenó el avance ecuatoriano tras ganarle 2-1 a los tricolores.

La derrota dejó a Ecuador en el tercer puesto de su grupo y nuevamente fuera de los octavos de final. El rendimiento, sin embargo, dejó señales de crecimiento para una nueva generación que se consolidó en las Eliminatorias aunque con percepciones de que pudo ser más.

Hoy, Ecuador se encuentra en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026 y la expectativa crece. Hoy viernes 5 de diciembre se conocerá el nuevo grupo que afrontará la Tri en junio del próximo año, en un torneo que marcará su quinta participación histórica.