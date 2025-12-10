De frío matutino a sol ardiente: Así será el clima en Ecuador este jueves 11 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) de Ecuador publicó su pronóstico del clima para este jueves 11 de diciembre de 2025, con el fin de alertar sobre variaciones estacionales, descensos nocturnos y altos índices UV que afectan la salud y actividades cotidianas.

Este pronóstico se basa en observaciones satelitales y modelos numéricos actualizados al 10 de diciembre.

Así será el clima en Portoviejo y Manta

En la región costera, el INAMHI anticipa condiciones mayoritariamente secas con temperaturas elevadas durante el día, influenciadas por el patrón climático de diciembre en el Pacífico ecuatoriano.

Para Portoviejo, la temperatura máxima alcanzará los 31°C y la mínima los 22°C, con una sensación térmica de hasta 33°C por la tarde. El índice de radiación UV llegará a 11, clasificado como muy alto, recomendando protección solar constante. La probabilidad de lluvia se estima en 10%, limitada a chubascos aislados en la madrugada.

La capital manabita experimentará cielos parcialmente nublados, con vientos del suroeste a 15 km/h que moderan ligeramente el bochorno. Este escenario se alinea con el promedio histórico de diciembre, donde las madrugadas frescas contrastan con mediodías intensos.

Manta registrará una máxima de 30°C y mínima de 23°C, con sensación térmica de 32°C debido a la humedad marina. El UV máximo será 11, y la probabilidad de precipitación solo del 5%, favoreciendo actividades al aire libre.

En esta ciudad portuaria, se prevé brisa constante del océano que reduce la opresión térmica, aunque el sol intenso exige precauciones dermatológicas. El reporte del INAMHI subraya la continuidad de patrones secos en la zona central costera.

Variaciones en el Litoral y transición a la Sierra

Guayaquil enfrentará una temperatura máxima de 32°C y mínima de 24°C, elevando la sensación térmica a 34°C. El índice UV tocará 12, extremo, y la lluvia tiene un 5% de ocurrencia, principalmente nubosidad vespertina.

La urbe guayaquileña mantendrá su clima tropical característico, con humedad relativa del 70%, lo que intensifica la percepción de calor. Autoridades locales monitorean estos datos para gestionar el consumo de energía en picos diurnos.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, la máxima será 30°C y la mínima 21°C, con sensación de 32°C. UV en 11 y probabilidad de lluvia del 20%, mayor que en la costa pura por influencia andina.

Esta zona de transición presenta mayor nubosidad matutina, con posibles lloviznas que refrescan el ambiente. El INAMHI nota un descenso nocturno desde la noche del 10, bajando temperaturas hasta 19°C en valles bajos.

Condiciones en la Sierra: Frío nocturno y lluvias aisladas

La región interandina, según el INAMHI, verá descensos significativos al inicio de este jueves, con madrugadas frías que contrastan con días soleados. Esto responde a flujos de aire frío del sur, comunes en esta época.

Quito tendrá una máxima de 20°C y mínima de 9°C, con sensación térmica matutina de 8°C. El UV máximo es 10, alto, y la probabilidad de lluvia alcanza el 30%, en forma de chubascos intermitentes.

La capital ecuatoriana, a 2.850 msnm, experimentará cielos variables, con neblina inicial disipándose al mediodía. Estos patrones afectan el tráfico y la agricultura local, como reporta el instituto en su boletín semanal.

Hacia el sur, Cuenca anticipa máxima de 18°C y mínima de 8°C, con sensación de 7°C al amanecer. El UV será 9, alto, y la lluvia tiene 40% de chance, con lloviznas prolongadas.

La ciudad azuaya, influida por su microclima andino, verá nubosidad persistente que favorece la vegetación, pero requiere atención en vías montañosas.