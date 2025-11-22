De la corona a la cárcel: Condenan a Miss Grand International 2021 por publicidad engañosa

Un tribunal de condenó este miércoles 19 de noviembre a dos años de prisión a la modelo Nguyen Thuc Thuy Tien, Miss Grand International 2021.

Su sentencia se da por engañar a consumidores mediante la promoción intencional de suplementos alimenticios Kera Supergreens Gummies con contenido de fibra inferior al anunciado. El fraude generó ganancias ilícitas de 17.5 mil millones de dongs vietnamitas (700.000 dólares), se informó.

Detención y sentencia de la Miss Grand International 2021

La sentencia, emitida por el Tribunal Popular de Ho Chi Minh City, incluyó a Tien como una de cinco imputados, todos hallados culpables de violar el artículo 198 del Código Penal vietnamita sobre engaño a clientes.

Los jueces determinaron que la exreina de belleza actuó con pleno conocimiento de las falsedades en la publicidad, que promocionaba las gominolas como equivalentes a un plato de verduras por unidad, pese a que pruebas revelaron solo un 0.935% de fibra y ausencia de los diez vegetales anunciados.

Tien, de 27 años, fue arrestada en mayo de 2025 como parte de una investigación contra las empresas Asia Life Joint Stock Company y Chi Em Rot Group (CER Group), responsables de la producción y distribución del producto.

Junto a ella, los influencers Pham Quang Linh (conocido como Quang Linh Vlogs) y Nguyen Thi Thai Hang (Hang Du Muc) recibieron la misma pena de dos años de prisión. Mientras que ejecutivos de CER, como Le Thanh Cong y Le Tuan Linh, fueron sentenciados a tres y tres años con tres meses, respectivamente.

Usaba su fama para promocionar el producto

El caso surgió tras una denuncia colectiva de consumidores en diciembre de 2024, cuando pruebas independientes confirmaron las irregularidades en las gominolas vegetales, comercializadas como suplemento rico en fibra dietética.

Más de 56.000 personas adquirieron el producto a través de campañas en redes sociales, donde Tien y sus coimputados utilizaron videos, livestreams y testimonios falsos para impulsar ventas.

Durante el juicio, la modelo admitió haber recibido una comisión del 25% por su rol como endorser. El endorser es una persona, usualmente una celebridad o figura pública, que respalda o promociona un producto o servicio a cambio de un beneficio mutuo

Las autoridades destacaron que los acusados no verificaron la calidad del producto ni corrigieron los guiones publicitarios engañosos, lo que causó daños financieros significativos.

Vietnam Plus reportó que el tribunal enfatizó la intencionalidad del fraude para obtener “una gran ganancia ilícita”. En multas previas, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo impuso sanciones de USD 2.800 a Linh y Hang en marzo. Mientras que la Comisión Nacional de Competencia multó a CER con USD 3.200 en abril por no divulgar alianzas con influencers y por contenido promocional engañoso.

Se dio a conocer gracias al Miss Grand

Nguyen Thuc Thuy Tien, egresada de la Universidad Hoa Sen en gestión hotelera, ganó el Miss Grand International 2021 en Bangkok, Tailandia. Así se convirtió en una celebridad vietnamita con reconocimientos gubernamentales.

En la edición del certamen de belleza también participó la ecuatoriana Andrea Aguilera, quien fue la primera finalista.

La carrera de Tien incluyó contratos publicitarios y apariciones en reality shows, pero este escándalo marca un declive drástico.