COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Belleza

De la corona a la cárcel: Condenan a Miss Grand International 2021 por publicidad engañosa

Nguyen Thuc Thuy Tien, Miss Grand International 2021, enfrenta dos años de prisión en Vietnam por promover gominolas con fibra falsa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La Miss Grand International 2021 fue sentenciada a prisión.
La Miss Grand International 2021 fue sentenciada a prisión.
La Miss Grand International 2021 fue sentenciada a prisión.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un tribunal de condenó este miércoles 19 de noviembre a dos años de prisión a la modelo Nguyen Thuc Thuy Tien, Miss Grand International 2021.

Su sentencia se da por engañar a consumidores mediante la promoción intencional de suplementos alimenticios Kera Supergreens Gummies con contenido de fibra inferior al anunciado. El fraude generó ganancias ilícitas de 17.5 mil millones de dongs vietnamitas (700.000 dólares), se informó.

Detención y sentencia de la Miss Grand International 2021

La sentencia, emitida por el Tribunal Popular de Ho Chi Minh City, incluyó a Tien como una de cinco imputados, todos hallados culpables de violar el artículo 198 del Código Penal vietnamita sobre engaño a clientes.

Los jueces determinaron que la exreina de belleza actuó con pleno conocimiento de las falsedades en la publicidad, que promocionaba las gominolas como equivalentes a un plato de verduras por unidad, pese a que pruebas revelaron solo un 0.935% de fibra y ausencia de los diez vegetales anunciados.

Tien, de 27 años, fue arrestada en mayo de 2025 como parte de una investigación contra las empresas Asia Life Joint Stock Company y Chi Em Rot Group (CER Group), responsables de la producción y distribución del producto.

Junto a ella, los influencers Pham Quang Linh (conocido como Quang Linh Vlogs) y Nguyen Thi Thai Hang (Hang Du Muc) recibieron la misma pena de dos años de prisión. Mientras que ejecutivos de CER, como Le Thanh Cong y Le Tuan Linh, fueron sentenciados a tres y tres años con tres meses, respectivamente.

Usaba su fama para promocionar el producto

El caso surgió tras una denuncia colectiva de consumidores en diciembre de 2024, cuando pruebas independientes confirmaron las irregularidades en las gominolas vegetales, comercializadas como suplemento rico en fibra dietética.

Más de 56.000 personas adquirieron el producto a través de campañas en redes sociales, donde Tien y sus coimputados utilizaron videos, livestreams y testimonios falsos para impulsar ventas.

Nguyen Thuc Thuy Tien (centro) ganó el Miss Grand International 2021, donde compitió con la ecuatoriana Andrea Aguilera (segunda desde la izquierda).

Durante el juicio, la modelo admitió haber recibido una comisión del 25% por su rol como endorser. El endorser es una persona, usualmente una celebridad o figura pública, que respalda o promociona un producto o servicio a cambio de un beneficio mutuo

Las autoridades destacaron que los acusados no verificaron la calidad del producto ni corrigieron los guiones publicitarios engañosos, lo que causó daños financieros significativos.

Vietnam Plus reportó que el tribunal enfatizó la intencionalidad del fraude para obtener “una gran ganancia ilícita”. En multas previas, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo impuso sanciones de USD 2.800 a Linh y Hang en marzo. Mientras que la Comisión Nacional de Competencia multó a CER con USD 3.200 en abril por no divulgar alianzas con influencers y por contenido promocional engañoso.

Se dio a conocer gracias al Miss Grand

Nguyen Thuc Thuy Tien, egresada de la Universidad Hoa Sen en gestión hotelera, ganó el Miss Grand International 2021 en Bangkok, Tailandia. Así se convirtió en una celebridad vietnamita con reconocimientos gubernamentales.

En la edición del certamen de belleza también participó la ecuatoriana Andrea Aguilera, quien fue la primera finalista.

La carrera de Tien incluyó contratos publicitarios y apariciones en reality shows, pero este escándalo marca un declive drástico.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Niña de seis años muere tras una extracción de dientes de leche en una clínica dental

De la corona a la cárcel: Condenan a Miss Grand International 2021 por publicidad engañosa

Vinotinto FC pierde ante el Manta FC y es el primer club en descender a la Serie B este 2025 

Manabí: Así fue el accidente del bus de la cooperativa Santo Domingo en la vía Zapallo-Convento que dejó varios muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Niña de seis años muere tras una extracción de dientes de leche en una clínica dental

De la corona a la cárcel: Condenan a Miss Grand International 2021 por publicidad engañosa

Vinotinto FC pierde ante el Manta FC y es el primer club en descender a la Serie B este 2025 

Manabí: Así fue el accidente del bus de la cooperativa Santo Domingo en la vía Zapallo-Convento que dejó varios muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Niña de seis años muere tras una extracción de dientes de leche en una clínica dental

Vinotinto FC pierde ante el Manta FC y es el primer club en descender a la Serie B este 2025 

Manabí: Así fue el accidente del bus de la cooperativa Santo Domingo en la vía Zapallo-Convento que dejó varios muertos

Miss Jamaica está internada en UCI tras sufrir una caída en la preliminar del Miss Universo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO