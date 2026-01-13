De la frontera a la cárcel Bellavista: concejal de Santo Domingo cumple prisión preventiva

El concejal de Santo Domingo, Miguel Morocho, fue detenido el 10 de enero de 2026 en Colombia, entregado a Ecuador el 12 de enero y recluido en la cárcel de Bellavista por un proceso por tentativa de asesinato contra un exdirigente de transporte.

La captura ocurrió en el Puesto de Control Migratorio Atanasio Girardot. Los sistemas de Migración Colombia detectaron una alerta internacional activa. Morocho intentaba salir hacia Venezuela. La orden de captura se emitió en septiembre de 2025. La Fiscalía lo investiga por un ataque armado ocurrido en marzo de ese año.

Según los expedientes, la víctima es un exdirigente de una cooperativa de transporte. La Fiscalía sostiene que el ataque tuvo una planificación previa.

Tras confirmar la alerta, Migración Colombia aplicó una medida de expulsión. Luego lo trasladó hasta el puente internacional de Rumichaca. En ese punto, agentes ecuatorianos asumieron su custodia.

Santo Domingo y la detención en frontera

La Policía Nacional confirmó que Morocho ingresó bajo custodia a Ecuador la noche del 12 de enero. Ahora. permanece en el Centro de Privación de Libertad Bellavista, en Santo Domingo. Allí se ejecutó la orden de prisión preventiva vigente desde septiembre.

La Fiscalía informó que el concejal enfrenta cargos por tentativa de asesinato. Ese delito se investiga bajo el COIP. La causa sigue en fase previa al juicio. La audiencia de evaluación y preparatoria está prevista para el 20 de enero de 2026.

Otro procesado en esta causa, José P., continúa prófugo. La Policía mantiene activa su búsqueda. Las autoridades no han revelado más detalles para no afectar la investigación.

Santo Domingo: reacciones políticas tras la captura

El alcalde Wilson Erazo se pronunció tras la detención. Dijo que cada funcionario responde por sus actos. También afirmó que el Municipio no tiene relación con la causa penal.

En el Concejo Municipal hubo reacciones diversas. Wilson Macías, concejal de Revolución Ciudadana, desmintió que los votos de los concejales del movimiento político, con los que se aprobó la licencia sin sueldo, diera paso a la fuga de Morocho.

Por su parte, Jazmín García, concejal alterna de Morocho, indicó que ella será respetuosa de lo que determinen las autoridades judiciales y el legislativo, una vez que se termine la licencia, a fines de este mes de enero. Ambos defendieron su accionar e indicaron que son víctimas de ataque mediático en redes sociales por pertenecer a las filas del movimiento político por el que Miguel Morocho fue electo.

Morocho fue expulsado en mayo de 2025 del movimiento Revolución Ciudadana. La dirigencia tomó esa decisión tras una votación polémica para elegir vicealcaldesa de Santo Domingo.

Contexto judicial y cooperación internacional

Especialistas señalan que una alerta internacional permite localizar a personas requeridas fuera del país. Ese mecanismo se activó en este caso. La cooperación entre Ecuador y Colombia facilitó la detención.

La Fiscalía verificará ahora la vigencia de la prisión preventiva. También definirá las siguientes diligencias. La defensa podrá presentar recursos conforme a la ley (31).