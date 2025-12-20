‘De Polo a Polo con Will Smith’ llega a Disney+ y muestra la Amazonía ecuatoriana al mundo

El próximo 14 de enero de 2026, Disney+ estrenará la ambiciosa docuserie de National Geographic ‘De Polo a Polo con Will Smith’, una travesía extrema que recorre siete continentes.

La producción desafía los límites físicos y mentales del actor, mientras explora los ecosistemas más hostiles y fascinantes del planeta con una narrativa cinematográfica.

Además, la serie coloca a Ecuador en una vitrina global gracias a episodios grabados en la Amazonía, uno de los territorios con mayor biodiversidad del mundo.

El país se integra así a una propuesta documental de alto impacto internacional que combina ciencia, aventura y conservación ambiental.

Ecuador brilla en ‘De Polo a Polo con Will Smith’

En la antesala del estreno, el periodista deportivo Diego Arcos reveló un dato clave a través de su cuenta de X. “Will Smith recorrió 7 continentes en 100 días. Hay capítulo Ecuador. La alpinista ecuatoriana Carla Pérez compartió con Will Smith, quien descendió a la Cueva de los Tayos”, escribió

Es así que la Amazonía ecuatoriana se consolida como uno de los escenarios centrales de la serie, mostrando su valor científico, cultural y espiritual.

Amazonía ecuatoriana, ciencia extrema y conocimiento ancestral

Durante su paso por Ecuador, Will Smith descendió a la emblemática Cueva de los Tayos, un sistema natural cargado de misterio y relevancia científica.

La experiencia se desarrolló junto a la montañista Carla Pérez, referente mundial del alpinismo, y expertos en exploración extrema.

Asimismo, el actor convivió con científicos y comunidades indígenas como el pueblo Waorani, fortaleciendo el enfoque humano del proyecto.

La serie documenta recorridos por ríos amazónicos en busca de la anaconda verde gigante, símbolo del equilibrio ecológico de la región.

Expediciones extremas con impacto global

Tras cinco años de producción, la docuserie ‘De Polo a Polo con Will Smith’ sigue a la estrella de Hollywood desde los hielos de la Antártida hasta las selvas del Amazonas, pasando por el Himalaya, desiertos africanos, islas del Pacífico y el Ártico.

Cada episodio plantea desafíos físicos reales y preguntas profundas sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza.

Durante cien días, el actor se somete a pruebas extremas como esquiar hasta el Polo Sur, bucear bajo el hielo del Polo Norte y escalar montañas imponentes.

Siempre viaja acompañado por científicos, exploradores y expertos locales, quienes aportan rigor y autenticidad a cada misión.

Miedo, ciencia y esperanza en la selva ecuatoriana

Uno de los momentos más intensos en ‘De Polo a Polo con Will Smith’ ocurre en el Amazonas ecuatoriano, donde la estrella enfrenta su miedo histórico a las arañas.

Junto al profesor Bryan Fry y Carla Pérez, desciende 60 metros hasta una red de cuevas conocida como el “vientre de la Tierra”.

Allí descubren una tarántula gigante y, mediante técnicas innovadoras, extraen su veneno con potencial médico.

En otra expedición clave, Will Smith, Bryan Fry, Carla Pérez y el anciano waorani Penti Baihua buscan la anaconda verde gigante.

El equipo toma cuidadosamente una sola escama de un ejemplar de cinco metros, acción que permite evaluar la salud del ecosistema.

El miedo inicial del actor da paso al alivio y luego a la alegría, al comprender el valor científico del hallazgo. “Este viaje fue algo completamente distinto a todo lo que hice —hubo momentos en los que pensé que no iba a volver a casa. No solo es una exploración de los límites del planeta, sino de las personas extraordinarias que viven allí”, dijo Smith.

“Desde los hielos más fríos hasta las junglas más profundas, la belleza del mundo me inspiró paso a paso con asombro y esperanza”, agregó.

Así, ‘De Polo a Polo con Will Smith’ se consolida como un relato épico de resistencia, conciencia ambiental y futuro compartido.