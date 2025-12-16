COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Décimo tercer sueldo para jubilados se pagará hasta el 20 de diciembre de 2025 en Ecuador

Miles de beneficiarios del IESS accederán al décimo tercer sueldo para jubilados en diciembre. El bono navideño llegará de forma automática a cuentas registradas. El pago respeta lo que ordena la Ley de Seguridad Social.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Décimo tercer sueldo para jubilados se pagará hasta el 20 de diciembre.
El décimo tercer sueldo para jubilados llegará junto a la pensión mensual en este diciembre.
Décimo tercer sueldo para jubilados se pagará hasta el 20 de diciembre.
El décimo tercer sueldo para jubilados llegará junto a la pensión mensual en este diciembre.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recibirán el décimo tercer sueldo para jubilados hasta el 20 de diciembre de 2025, a escala nacional.

El beneficio económico corresponde a quienes no eligieron la modalidad de mensualización. El depósito llegará junto a la pensión habitual.

Décimo tercer sueldo para jubilados: quiénes acceden al bono navideño

Este ingreso adicional representa un alivio clave para gastos de diciembre. Además, fortalece la planificación familiar en Navidad y fin de año. El IESS confirmó que el proceso se ejecuta de manera automática. No exige trámites ni solicitudes adicionales.

El décimo tercer sueldo para jubilados aplica también para beneficiarios de montepío, incluidos pensionistas por viudez u orfandad. El valor equivale al promedio mensual de todas las pensiones recibidas durante el año en curso.

Para calcular el monto, el sistema suma las pensiones del 2025 y divide el total para doce. Ese valor llega como pago único en diciembre. Tradicionalmente se destina a compras navideñas y compromisos familiares.

El depósito se realiza en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario. El mecanismo busca garantizar agilidad, seguridad y transparencia en el pago.

Por qué no se adelantó el pago del décimo tercer sueldo para jubilados

En octubre de 2025, el Gobierno anunció el adelanto del décimo tercer sueldo para funcionarios públicos.

Sin embargo, en el caso de jubilados del IESS, la normativa impidió ejecutar el adelanto. La Ley de Seguridad Social establece que el bono debe entregarse “en el mes de diciembre”, sin excepciones.

Esa disposición legal obligó a mantener el cronograma habitual. Por ello, el pago se concentra exclusivamente en diciembre y hasta el día 20.

Un ingreso clave para cerrar el año

El décimo tercer sueldo para jubilados constituye un derecho laboral adquirido. Además, representa una fuente de estabilidad económica para miles de hogares ecuatorianos.

El IESS reiteró que no se requieren gestiones presenciales ni virtuales. Cualquier novedad oficial se comunicará por canales institucionales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO