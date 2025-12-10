COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Servicios

Décimo tercer sueldo: guía completa para trabajadores y jubilados en Ecuador

El bono navideño llega con fechas claras para trabajadores privados y jubilados. Conoce cómo calcularlo, plazos legales y opciones de pago acumulado o mensual.
•‎

3 minutos de lectura
Décimo tercer sueldo: cuánto recibirán trabajadores y jubilados.
El décimo tercer sueldo llega con fechas claras y montos definidos para trabajadores y jubilados de Ecuador. Foto: Pexels.
El décimo tercer sueldo, conocido como bono navideño, representa un ingreso clave para millones de ecuatorianos en la temporada navideña. Este beneficio permite cubrir gastos familiares y está regulado por la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo.

Este año, el Gobierno decidió adelantar el pago únicamente a los servidores públicos, mientras que los trabajadores privados y jubilados deberán recibirlo cumpliendo los plazos legales. La medida busca garantizar que todos los beneficiarios perciban el monto correspondiente.

Plazos legales para recibir el décimo tercer sueldo

En el sector privado, los empleadores tienen hasta el 24 de diciembre para pagar el décimo tercer sueldo. Sin embargo, muchas empresas prefieren adelantarlo para facilitar la planificación de gastos navideños de sus colaboradores.

Por su parte, los jubilados del IESS deben recibir su décimo hasta el 20 de diciembre. Los beneficiarios de pensiones alimenticias también reciben un monto adicional igual a su pensión de los últimos 12 meses, o proporcional al tiempo trabajado si no cumplieron un año completo.

Cómo calcular el bono navideño

Si el trabajador lleva menos de un año en la empresa, el pago del décimo tercer sueldo será proporcional al tiempo trabajado.

Por ejemplo, un empleado con un salario de USD 500 que empezó a laborar en febrero debe dividir el sueldo entre 12 meses (USD 41,6) y multiplicarlo por los 10 meses trabajados, obteniendo USD 416,66.

Este cálculo no incluye utilidades, vacaciones, viáticos ni el décimo cuarto sueldo, que se consideran aparte. Conocer la forma de cálculo asegura que los trabajadores reciban lo que les corresponde según la ley.

Modalidades de pago: mensual o acumulado

Los trabajadores pueden solicitar el pago del décimo tercer sueldo mensualizado o en un solo desembolso acumulado. Para ello, deben presentar una solicitud escrita dentro de los primeros 15 días del año.

Los jubilados también pueden elegir entre recibir el décimo de forma mensual o acumulada, adaptando el pago a sus necesidades financieras y asegurando liquidez durante la temporada navideña.

Otros beneficiarios del décimo en diciembre

Además de los servidores públicos, los siguientes grupos recibirán el bono en diciembre:

  • Trabajadores privados en relación de dependencia

  • Jubilados del IESS

  • Beneficiarios de pensiones alimenticias

El décimo tercer sueldo es un apoyo económico clave que fortalece la estabilidad financiera de millones de ecuatorianos en la época navideña.

