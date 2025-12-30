Decomisaron una carreta y terminaron comiendo el ceviche: el video causó el despido de trabajadores municipales

Un operativo municipal de recuperación del espacio público realizado el 29 de diciembre a las 13h00 en San Isidro, en Lima, Perú, derivó en una acusación por conducta impropia luego de que un video registrara a agentes municipales consumiendo productos incautados de una carreta, hecho que motivó un pronunciamiento oficial y la separación inmediata de los involucrados.

La intervención se ejecutó en la intersección de la avenida Javier Prado Este con la avenida Ricardo Rivera Navarrete, donde personal de fiscalización municipal retiró una carreta dedicada a la venta de ceviche al paso. Según la actuación inicial, el comerciante no contaba con los permisos o incumplía normas ediles, por lo que el vehículo y la mercadería fueron incautados y cargados en una unidad municipal.

Decomiso de carreta

El procedimiento generó controversia minutos después. En lugar de trasladar los productos a un depósito oficial conforme a los protocolos de custodia, el registro audiovisual difundido en redes sociales mostró a varios agentes dentro del camión consumiendo el ceviche incautado. Las imágenes se propagaron rápidamente y suscitaron reclamos vecinales y cuestionamientos sobre el manejo de los decomisos.

Vecinos del distrito indicaron sorpresa ante la escena y solicitaron explicaciones públicas sobre lo ocurrido. El episodio abrió un debate local sobre la supervisión interna durante operativos y el destino de los bienes retirados en acciones de control del comercio ambulatorio.

Registro del hecho y reacción ciudadana

El video muestra que, tras quedar retenida la carreta y apartado el comerciante del punto de venta, la mercadería pasó a custodia municipal. Posteriormente, se observa a los agentes consumiendo el producto dentro del vehículo oficial. Este material fue compartido por usuarios y medios digitales, generando indignación y exigencias de sanción.

En redes sociales, los mensajes se centraron en la presunta irregularidad del acto y en la necesidad de reparación al comerciante, además de medidas correctivas para evitar que hechos similares se repitan. Las publicaciones también plantearon interrogantes sobre controles y responsabilidades en la cadena de custodia de bienes incautados.

Pronunciamiento institucional y medidas

Horas después, la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado oficial. En este informó la separación inmediata del personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización involucrado en el incidente. La comuna indicó además el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) para aplicar la máxima sanción posible.

El pronunciamiento precisó que la medida responde a imágenes difundidas en medios donde se observa el uso indebido de productos retenidos durante un operativo. La autoridad municipal afirmó que el caso se evaluará conforme a la normativa vigente y a los estándares de conducta exigidos al personal.

Contexto y seguimiento

El caso reactivó la discusión sobre la gestión del comercio ambulatorio en carreta, los protocolos de intervención y la capacitación del personal asignado a fiscalización en zonas comerciales del distrito. Especial atención se centra en el resguardo de bienes decomisados y en los mecanismos de control para asegurar su correcta disposición.

La municipalidad informó que el expediente permanece en revisión administrativa, con énfasis en procedimientos, supervisión y responsabilidades. Hasta el cierre de esta nota, no se han difundido conclusiones finales del PAD ni plazos para su resolución.