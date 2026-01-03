COMUNIDAD POR USD 1
Delcy Rodríguez exige a Estados Unidos la liberación inmediata de Maduro y Flores

El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela aprobó el decreto de declaración de Conmoción Externa que había sido previamente firmado por Maduro.
Delcy Rodríguez exige a Estados Unidos la liberación inmediata de Maduro y Flores
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE VENEZUELA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/1/2026
Delcy Rodríguez exige a Estados Unidos la liberación inmediata de Maduro y Flores
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE VENEZUELA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/1/2026

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió la “liberación inmediata” del presidente del país, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, capturados por Estados Unidos en una incursión militar realizada la pasada noche en Caracas.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”,  afirmó Rodríguez durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela retransmitido por la televisión pública venezolana. Rodríguez subrayó que Maduro es el “único presidente de Venezuela”.

La ‘número dos’ del Gobierno venezolano destacó que el propio Maduro pidió que si le ocurría algo la respuesta fuera la movilización popular. “Él advirtió, si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activado”, mencionó.

Rodríguez pide a Maduro

Rodríguez destacó que “por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar” y “por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia”. Además, puso en valor que “la comunidad internacional ha sumado y elevado sus voces de apoyo a Venezuela desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia,…”.

El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela aprobó el decreto de declaración de Conmoción Externa que había sido previamente firmado por Maduro para trasladarlo para su validación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual Rodríguez espera se produzca en las próximas horas.

“Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos”, argumentó.

En el Consejo han participado los jefes de los principales organismos públicos ed Venezuela, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el ministro del Interior, Diosdado Cabello, o el ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil.

