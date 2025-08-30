Delegados del Congreso de EE.UU. y el ministro de Defensa de Ecuador se reunieron en Quito

Una delegación del Congreso de Estados Unidos visitó Quito. Se reunió con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. El encuentro ocurrió este lunes. También participaron el viceministro Roberto Quintero y el jefe del Comando Conjunto, Pablo Caicedo. El objetivo fue claro. Ambos países quieren fortalecer la cooperación bilateral. El foco está en seguridad y defensa. La cita identificó necesidades estratégicas de Ecuador. Estas se abordarán de forma conjunta. Así lo informó el Ministerio de Defensa en redes sociales.

El encuentro precede la llegada del secretario de Estado, Marco Rubio. Su visita está programada para el 3 de septiembre. Washington busca conocer las prioridades del Gobierno de Daniel Noboa. La reunión refleja el interés de EE.UU. en la región. Ecuador enfrenta retos de inseguridad. El Gobierno de Noboa combate el crimen desde 2024. Esta colaboración apunta a la seguridad regional. Ambos países reafirman su compromiso mutuo.

Un intento de luchar contra el crimen transnacional

La visita de Rubio ocurre en un momento clave. EE.UU. intensifica su lucha contra el crimen transnacional. Los objetivos son claros. Combatir carteles mexicanos, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Este último, de origen venezolano, genera tensiones. Washington critica la influencia de China en Ecuador. Según EE.UU., esta creció durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017). Rubio evaluará las necesidades de Ecuador. El país busca reducir su dependencia de China. La cooperación con EE.UU. es clave.

El Cartel de los Soles está en la mira. El 14 de agosto, Noboa lo declaró grupo terrorista. Ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analizar su influencia. Este cartel opera en Ecuador. Se vincula a bandas criminales locales. Noboa enfrenta estas estructuras desde enero. Su estrategia incluye declarar guerra al crimen organizado. El Tren de Aragua también fue catalogado como terrorista. Esta banda, nacida en Venezuela, opera en varios países. EE.UU. sancionó primero a esta organización.

Sanciones y estrategia conjunta

El Gobierno de Donald Trump respalda las acciones de Noboa. En julio, el Departamento del Tesoro sancionó al Cartel de los Soles. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, señaló al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Lo vinculó al narcotráfico. EE.UU. ofrece 50 millones de dólares por información sobre Maduro. Esta recompensa busca su captura. Noboa sigue la misma línea. También declaró terroristas a disidencias de las FARC. Entre ellas están los Comandos de la Frontera y el Frente Óliver Sinisterra.

La reunión en Quito refuerza esta estrategia. Ambos países coordinan esfuerzos. Ecuador enfrenta desafíos de seguridad. La inseguridad creció en los últimos años. Noboa prioriza combatir el crimen organizado. La visita de Rubio fortalecerá la alianza. EE.UU. apoya con recursos y experiencia. Las tensiones con Venezuela complican el panorama. El despliegue militar de EE.UU. en el Caribe busca frenar el narcotráfico. Ecuador se suma a esta lucha. La cooperación bilateral es esencial.