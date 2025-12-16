Gobierno de Ecuador presenta demanda contra Progen en Estados Unidos por contratos energéticos

El presidente Daniel Noboa anunció que el Gobierno de Ecuador presentó una demanda judicial contra la empresa estadounidense Progen en territorio de Estados Unidos. El objetivo central apunta a obtener una “reparación integral” por los daños económicos ocasionados al país.

Además, el mandatario aseguró que acudirá “a todas las instancias” necesarias para defender los recursos públicos. Según explicó, esta decisión responde a la presión ciudadana y al escándalo generado por los contratos energéticos suscritos con la compañía.

Demanda contra Progen se presentó en Estados Unidos

Noboa precisó que la acción legal se presentó “ayer” en Estados Unidos, aunque no detalló los montos reclamados ni el tipo específico de demanda. Sin embargo, la medida se alinea con lo anticipado por la ministra Inés Manzano.

La funcionaria explicó previamente que los procesos se sustentan en la ley RICO y en normas comerciales estadounidenses.

Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a PROGEN en Estados Unidos. Ayer se presentó. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al… pic.twitter.com/K9ACXxyvSU — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 16, 2025

Contratos firmados en medio de la crisis eléctrica

El conflicto se originó en agosto de 2024, cuando Celec EP firmó contratos con Progen Industries LLC durante una severa crisis eléctrica. La sequía y el bajo nivel de los embalses redujeron la generación hidroeléctrica.

Bajo la declaratoria de emergencia, el Estado adjudicó sin licitación dos proyectos termoeléctricos en Quevedo y El Salitral. Los contratos alcanzaron los 149 millones de dólares para incorporar cerca de 241 megavatios de generación térmica.

Incumplimientos y perjuicio económico al Estado

Progen se comprometió a entregar las plantas operativas hasta noviembre de 2024, pero los plazos no se cumplieron. Las obras registraron retrasos, observaciones técnicas y cuestionamientos documentados por informes oficiales.

Posteriormente, la Contraloría General del Estado determinó un perjuicio económico cercano a 100 millones de dólares. El informe señaló provisión de equipos usados, garantías insuficientes y cambios contractuales favorables a la empresa.

Terminación de contratos y arbitraje de emergencia

Ante los incumplimientos, Celec EP inició la terminación unilateral de los contratos Quevedo III y Salitral. Además, ejecutó garantías por aproximadamente 7,5 millones de dólares.

Progen alegó fallas estatales en pagos y condiciones operativas, por lo que activó un arbitraje de emergencia ante Amcham. Sin embargo, esa instancia resolvió a favor del Estado ecuatoriano y permitió ejecutar las garantías.

Escalada internacional y repercusión política

En paralelo, Progen anunció un eventual arbitraje internacional, al sostener que Ecuador vulneró derechos de un inversionista extranjero. Directivos de la empresa alertaron sobre un posible impacto en la inversión.

El Gobierno combina la denuncia por estafa presentada por Celec en Ecuador con la demanda en Estados Unidos. La estrategia busca recuperar recursos públicos y marcar un precedente en la contratación energética.