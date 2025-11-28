Sicario ingresó a una vivienda y le disparó a un hombre, en el barrio Las Cumbres de Manta

Dentro de una vivienda se registró un ataque armado este viernes 28 de noviembre, en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. La víctima, Edgar Mera Peñafiel, estaba dentro del inmueble cuando recibió varios disparos por parte de un sicario armado. El hecho causó temor entre los vecinos, quienes escucharon los disparos y luego los llamados de auxilio de Mera. Los gritos provenían del interior de su casa.

Según versiones de testigos, un sujeto llegó a bordo de una motocicleta, ingresó al domicilio y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima. Los mismos testigos indicaron que se produjo un forcejeo entre el atacante y familiares de Mera que se encontraban en el lugar, antes de que el sicario lograra huir. Personal del ECU-911 y Policía Nacional acudieron al sitio tras recibir alertas de disparos.

Los disparos se registraron dentro de una vivienda

A Mera lo trasladaron de emergencia a una casa de salud cercana, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las múltiples heridas de bala. La Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) iniciaron las investigaciones para identificar y capturar al responsable. Hasta el momento no se reportan detenidos.

Con este crimen, el Distrito Manta, que incluye los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, alcanza las 476 muertes violentas en lo que va de 2025, según registros oficiales de la Policía Nacional. Esta cifra representa un incremento significativo respecto al mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 331, según la Policía.

Familia asesinada dentro de una vivienda

El barrio Las Cumbres, ubicado en la parroquia Tarqui, ha registrado en los últimos meses varios hechos de violencia relacionados con disputas entre grupos delictivos dedicados al microtráfico, según informes policiales. Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda del sicario y han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que permita esclarecer el móvil del asesinato de Edgar Mera.

No se han dado a conocer las posibles causas de este nuevo crimen ocurrido en Manta. Agentes de la Policía revisan las cámaras del sector para ver la ruta que tomó el sicario. Este hecho se registró a menos de 48 horas que hombres armados y vestidos de policías ingresaron a una vivienda en el barrio El Porvenir. Allí una familia de tres integrantes fue asesinada la madrugada del jueves 27 de noviembre del 2025. (17)