COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Sicario ingresó a una vivienda y le disparó a un hombre, en el barrio Las Cumbres de Manta

El Distrito Manta que incluye los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, alcanzó las 476 muertes violentas en lo que va de 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Dentro de una vivienda se registró un ataque armado la tarde de este viernes 28 de noviembre, en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí.
Agentes de la Policía llegaron al lugar de los hechos para recabar varios indicios.
Dentro de una vivienda se registró un ataque armado la tarde de este viernes 28 de noviembre, en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí.
Agentes de la Policía llegaron al lugar de los hechos para recabar varios indicios.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Dentro de una vivienda se registró un ataque armado este viernes 28 de noviembre, en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. La víctima, Edgar Mera Peñafiel, estaba dentro del inmueble cuando recibió varios disparos por parte de un sicario armado. El hecho causó temor entre los vecinos, quienes escucharon los disparos y luego los llamados de auxilio de Mera. Los gritos provenían del interior de su casa.

Según versiones de testigos, un sujeto llegó a bordo de una motocicleta, ingresó al domicilio y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima. Los mismos testigos indicaron que se produjo un forcejeo entre el atacante y familiares de Mera que se encontraban en el lugar, antes de que el sicario lograra huir. Personal del ECU-911 y Policía Nacional acudieron al sitio tras recibir alertas de disparos.

Los disparos se registraron dentro de una vivienda

A Mera lo trasladaron de emergencia a una casa de salud cercana, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las  múltiples heridas de bala. La Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) iniciaron las investigaciones para identificar y capturar al responsable. Hasta el momento no se reportan detenidos.

Con este crimen, el Distrito Manta, que incluye los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, alcanza las 476 muertes violentas en lo que va de 2025, según registros oficiales de la Policía Nacional. Esta cifra representa un incremento significativo respecto al mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 331, según la Policía.

Familia asesinada dentro de una vivienda

El barrio Las Cumbres, ubicado en la parroquia Tarqui, ha registrado en los últimos meses varios hechos de violencia relacionados con disputas entre grupos delictivos dedicados al microtráfico, según informes policiales. Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda del sicario y han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que permita esclarecer el móvil del asesinato de Edgar Mera.

No se han dado a conocer las posibles causas de este nuevo crimen ocurrido en Manta. Agentes de la Policía revisan las cámaras del sector para ver la ruta que tomó el sicario. Este hecho se registró a menos de 48 horas que hombres armados y vestidos de policías ingresaron a una vivienda en el barrio El Porvenir. Allí una familia de tres integrantes fue asesinada la madrugada del jueves 27 de noviembre del 2025. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tener una mascota exige cuidados permanentes y planificación económica

Más de la mitad de niños utiliza celulares u otras pantallas durante las comidas, ¿cómo les afecta?

El estremecedor caso del hombre que mató a sus padres y luego incendió la casa familiar

Parejas recién casadas priorizan presupuesto del hogar para evitar desequilibrios financieros

Sicario ingresó a una vivienda y le disparó a un hombre, en el barrio Las Cumbres de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tener una mascota exige cuidados permanentes y planificación económica

Más de la mitad de niños utiliza celulares u otras pantallas durante las comidas, ¿cómo les afecta?

El estremecedor caso del hombre que mató a sus padres y luego incendió la casa familiar

Parejas recién casadas priorizan presupuesto del hogar para evitar desequilibrios financieros

Sicario ingresó a una vivienda y le disparó a un hombre, en el barrio Las Cumbres de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tener una mascota exige cuidados permanentes y planificación económica

Más de la mitad de niños utiliza celulares u otras pantallas durante las comidas, ¿cómo les afecta?

El estremecedor caso del hombre que mató a sus padres y luego incendió la casa familiar

Parejas recién casadas priorizan presupuesto del hogar para evitar desequilibrios financieros

Cómo organizar la agenda y el presupuesto en las salidas navideñas con amigos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO