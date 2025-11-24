Departamento de Estado incluye al Cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas extranjeros

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluirá este lunes 24 de noviembre de 2025 al Cartel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Asi se anunció, de manera pública y oficial el domingo en el Registro Federal de Estados Unidos. La medida entra en vigor de forma inmediata y conlleva sanciones financieras. También restricciones de viaje y prohibición absoluta de cualquier tipo de apoyo material a la organización.

La designación señala al Cartel de los Soles como responsable de “actos de terrorismo que amenazan la seguridad de nacionales estadounidenses. También la seguridad de Estados Unidos”. También lo responsabiliza de participación directa en el tráfico internacional de drogas hacia Estados Unidos y Europa. En el mismo documento se menciona que el grupo está integrado por altos funcionarios civiles y militares del Gobierno venezolano.

Cartel de los Soles operaría desde Venezuela

Allí se señala que el Cartel de los Soles opera en coordinación con otros carteles como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había adelantado el 16 de noviembre que existía “base fáctica suficiente” para aplicar la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que regula estas designaciones.

Según el texto oficial, el Cartel de los Soles cumple los tres criterios legales requeridos, Primero, ser una organización extranjera, dedicarse a actividades terroristas o tener capacidad e intención de hacerlo. También que dichas actividades amenacen la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional. Con esta inclusión, cualquier persona o entidad que proporcione apoyo material, recursos o entrenamiento al Cartel de los Soles podrá ser procesada penalmente en Estados Unidos.

Presión jurídica sobre el Gobierno de Nicolás Maduro

Los bienes e intereses en propiedad de miembros identificados quedarán bloqueados en jurisdicción estadounidense. Hasta ahora, el Cartel de los Soles había sido objeto de sanciones individuales del Departamento del Tesoro (lista OFAC). Esta medida aplicaba contra funcionarios como Tareck El Aissami, Diosdado Cabello y otros señalados, pero nunca había recibido la calificación formal de FTO.

La nueva categoría eleva significativamente el nivel de presión jurídica y diplomática sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, especialmente tras la reelección de Donald Trump y la renovación de la política de “máxima presión” anunciada en enero de 2025. La designación se produce en paralelo al incremento de operativos antinarcóticos en el Caribe y al endurecimiento de controles migratorios relacionados con bandas venezolanas.

Fuentes del Comando Sur confirmaron que la medida facilitará operaciones conjuntas con países aliados para desmantelar redes financieras vinculadas al cartel. El Gobierno venezolano aún no ha emitido respuesta oficial a la designación, que será efectiva a partir de las 00:01 hora del Este del lunes 24 de noviembre de 2025.