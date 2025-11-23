Descenso de Vinotinto complica estructura de la Serie B e interfiere hasta en el Torneo de Ascenso

Vinotinto se convirtió en el primer equipo en descender de la LigaPro Serie A en la temporada 2025. Ocurrió tras perder 3-1 ante el Manta FC en el estadio Jocay el pasado sábado. Este hecho no sólo marca el fin de su debut en la máxima categoría. También genera complicaciones reglamentarias para su filial, Atlético Vinotinto, en la Serie B del próximo año. Este descenso, incluso, abre cupos adicionales para ascensos desde la Segunda Categoría.

El proceso, regulado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), podría involucrar la venta de plazas deportivas, con Daquilema FC como posible comprador. El descenso de Vinotinto FC, confirmado en la penúltima jornada de la LigaPro Serie A 2025, responde a un rendimiento irregular tras un inicio prometedor. El equipo, en su primera temporada en la élite del fútbol ecuatoriano, mantuvo una racha invicta de ocho fechas al comienzo del año.

Vinotinto jugará en la B en el 2026

Sin embargo, las derrotas acumuladas culminaron en la caída ante Manta FC, sellando su regreso a la Serie B para 2026. Esta situación activa una norma clave de la FEF: las filiales no pueden competir en la misma categoría que sus equipos matrices. En este caso, su equipo filial es Atlético Vinotinto. En Ecuador, hay otros casos. Por ejemplo San Antonio con Universidad Católica, e Independiente Juniors con Independiente del Valle.

En consecuencia, Atlético Vinotinto, actual participante de la Serie B, descenderá forzosamente a la Segunda Categoría en 2026, sumándose a los ya descendidos Chacaritas e Imbabura. El efecto dominó genera tres descensos a Segunda Categoría: los dos reglamentarios de la Serie B más el de Atlético Vinotinto. Esto abriría un cupo extra en la Serie B para 2026, permitiendo que tres equipos asciendan desde la Segunda Categoría, en lugar de los dos habituales.

Venta debe ser avalada por la FEF

No obstante, esta proyección depende de desarrollos recientes. En los últimos días, ha cobrado fuerza la posibilidad de que Daquilema FC, club de la Segunda Categoría, adquiera la plaza de Atlético Vinotinto. Lo haría para competir directamente en la Serie B. Daquilema FC ha mostrado interés explícito en esta transacción, que requeriría la aprobación de la FEF para garantizar el cumplimiento de los estatutos.

De concretarse, mantendría el equilibrio en las categorías y evitaría el ascenso adicional. Fuentes cercanas al fútbol ecuatoriano indican que las negociaciones están en curso, aunque no se han revelado detalles financieros ni plazos definitivos. En el contexto del fútbol ecuatoriano, estos movimientos responden a la dinámica de ascensos y descensos establecida por la LigaPro, que busca promover la competitividad y el desarrollo de clubes.

Posibles actualizaciones en la Serie B

Vinotinto, fundado recientemente, representaba una novedad en la Serie A, atrayendo atención por su rápido ascenso desde divisiones inferiores. La FEF monitorea el caso para asegurar transparencia, evitando precedentes que alteren la integridad de las competiciones. Mientras tanto, la Serie B 2026 se perfila como un torneo con posibles reestructuraciones, impactando a jugadores, directivos y aficionados. Actualizaciones dependen de resoluciones oficiales en las próximas semanas.