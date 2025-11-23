COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Gastronomía

Descubre cómo preparar tallarines verdes con carne al estilo ecuatoriano

Los tallarines verdes con carne son uno de los platos más representativos de la cocina costera ecuatoriana, especialmente en Manabí y Guayas.
Los tallarines verdes con carne son fáciles de preparar.
Los tallarines verdes con carne de res apanada constituyen un almuerzo típico dominical en miles de hogares ecuatorianos, particularmente en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos.

Se trata de un platillo a base de albahaca fresca, queso y pasta, muy popular entre grandes y chicos.

Ingredientes y preparación de los tallarines verdes

La receta tradicional utiliza 500 g de tallarín tipo spaghetti, 200 g de hojas de albahaca fresca (solo las hojas, sin tallos gruesos), 100 g de queso fresco ecuatoriano, 50 g de maní tostado sin sal, 1 taza de leche evaporada y 1/2 taza de aceite vegetal.

El primer paso es preparar la salsa. Para esto se licúan la albahaca, el queso fresco cortado en trozos, el maní tostado, 3 dientes de ajo y un chorrito de aceite. Una vez obtenida una pasta homogénea, se incorpora la leche evaporada y se rectifica sal.

La clave para evitar que la salsa se oxide y pierda el color verde intenso es agregar 1 cucharada de jugo de limón o cubrirla inmediatamente con film plástico en contacto directo.

Los tallarines se cuecen en agua hirviendo con sal durante 9-11 minutos hasta quedar al dente. Se escurren y se mezclan inmediatamente con la salsa cruda para que el calor residual cocine ligeramente el queso y libere los aceites esenciales de la albahaca.

La carne y acompañamientos clásicos

El acompañamiento obligatorio es bistec de res apanado: se sazona con sal, pimienta y comino, se pasa por huevo batido y pan rallado grueso, y se fríe en aceite caliente 3 minutos por lado hasta dorar.

También se sirve con arroz blanco, rodajas de tomate y cebolla curtida, y en muchas zonas con huevos fritos o plátano maduro frito.

En Guayaquil algunos hogares sustituyen parte del queso fresco por queso mozzarella rallado para lograr hilos al servir.

Consejos técnicos para la preparación de tallarines verdes

Para preparar este platillo, lo mejor es usar albahaca fresca cosechada el mismo día. Además, al hacer la salsa, se debe licuar a velocidad baja para no calentar la mezcla.

Se recomienda reservar 1/2 taza del agua de cocción de la pasta por si se necesita aligerar la salsa de albahaca.

Esta preparación, registrada desde la década de 1960 en recetarios ecuatorianos, mantiene su vigencia como una de las comidas caseras más buscadas en Ecuador. En redes sociales, muchas personas comparten sus variaciones de esta popular receta.

 

