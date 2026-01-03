COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Gastronomía

Descubre cómo preparar una Rosca de Reyes profesional en casa

La Rosca de Reyes es el postre tradicional que no puede faltarte este 6 de enero en casa. Descubre cómo prepararla con tus propias manos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Descubre cómo preparar una Rosca de Reyes profesional en casa

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Aficionados a la panadería y familias en todo el país se preparan este 6 de enero para la elaboración de la Rosca de Reyes, una pieza de panadería dulce que conmemora la Epifanía.

El proceso requiere una técnica de doble fermentado y el uso de harina de fuerza, levadura y frutas confitadas, con el fin de obtener la textura y el sabor característicos que demanda esta tradición culinaria.

Insumos y preparación de la Rosca de Reyes

La base de una rosca de alta calidad reside en la selección de sus componentes. Para una pieza de tamaño mediano se requieren 500 gramos de harina de trigo, 150 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 3 huevos, 10 gramos de levadura seca y una pizca de sal. Además, se utiliza ralladura de naranja y esencia de azahar para el perfil aromático.

El primer paso técnico es la creación de un “volcán” con la harina sobre una superficie limpia. En el centro se incorporan los líquidos y la levadura previamente activada en leche tibia. El proceso de amasado manual o mecánico debe extenderse hasta alcanzar la ventana de gluten, punto en el que la masa es elástica y no se rompe al estirarla. Tras esto, se deja reposar en un bowl aceitado hasta que duplique su volumen original.

Para la decoración superior, es indispensable preparar la pasta de azúcar mezclando partes iguales de manteca vegetal, azúcar glass y harina. Esta mezcla se coloca en tiras sobre el pan antes de entrar al horno, junto con el ate de diferentes sabores, higos cristalizados y cerezas en almíbar.

Formado, decoración y tiempos de cocción

Una vez que la masa ha leudado, se debe desgasificar suavemente. El panadero debe formar un cilindro largo y unir los extremos para crear el óvalo característico. Es en este momento cuando se introducen, de manera oculta por la parte inferior, los muñecos de plástico o cerámica que representan la figura del niño Jesús.

Antes de la cocción, la pieza debe barnizarse con huevo batido para asegurar un acabado dorado y brillante. El horno debe precalentarse a 180°C. El tiempo de horneado estándar oscila entre los 20 y 30 minutos, dependiendo del rendimiento térmico del equipo. Es vital no exceder este tiempo para evitar la pérdida de humedad en la miga, lo que resultaría en un pan quebradizo.

La tradición de la Rosca de Reyes

La Rosca de Reyes no es solo un producto de consumo, sino un eje de cohesión social. Su forma circular simboliza, en la tradición religiosa, el amor infinito de Dios. Mientras que las frutas representan las joyas de las coronas de los Reyes Magos.

En términos técnicos de conservación, se recomienda almacenar el pan en recipientes herméticos o envuelto en film plástico para mantener la suavidad de la corteza.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezolanos en Ecuador son cautos tras la captura de Maduro y esperan la liberación total de su país y la caída de la “dictadura”

Delcy Rodríguez estaría en Rusia tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro: Esto se sabe

Descubre cómo preparar una Rosca de Reyes profesional en casa

El presidente estadounidense Donald Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro como detenido

Trump advierte sobre el futuro de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro; no permitirá aliados, ni otras potencias

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezolanos en Ecuador son cautos tras la captura de Maduro y esperan la liberación total de su país y la caída de la “dictadura”

Delcy Rodríguez estaría en Rusia tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro: Esto se sabe

Descubre cómo preparar una Rosca de Reyes profesional en casa

El presidente estadounidense Donald Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro como detenido

Trump advierte sobre el futuro de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro; no permitirá aliados, ni otras potencias

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezolanos en Ecuador son cautos tras la captura de Maduro y esperan la liberación total de su país y la caída de la “dictadura”

Delcy Rodríguez estaría en Rusia tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro: Esto se sabe

El presidente estadounidense Donald Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro como detenido

Trump advierte sobre el futuro de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro; no permitirá aliados, ni otras potencias

María Corina Machado: “Edmundo González, como legítimo Presidente de Venezuela, debe asumir de inmediato su mandato”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO