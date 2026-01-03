Descubre cómo preparar una Rosca de Reyes profesional en casa

Aficionados a la panadería y familias en todo el país se preparan este 6 de enero para la elaboración de la Rosca de Reyes, una pieza de panadería dulce que conmemora la Epifanía.

El proceso requiere una técnica de doble fermentado y el uso de harina de fuerza, levadura y frutas confitadas, con el fin de obtener la textura y el sabor característicos que demanda esta tradición culinaria.

Insumos y preparación de la Rosca de Reyes

La base de una rosca de alta calidad reside en la selección de sus componentes. Para una pieza de tamaño mediano se requieren 500 gramos de harina de trigo, 150 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 3 huevos, 10 gramos de levadura seca y una pizca de sal. Además, se utiliza ralladura de naranja y esencia de azahar para el perfil aromático.

El primer paso técnico es la creación de un “volcán” con la harina sobre una superficie limpia. En el centro se incorporan los líquidos y la levadura previamente activada en leche tibia. El proceso de amasado manual o mecánico debe extenderse hasta alcanzar la ventana de gluten, punto en el que la masa es elástica y no se rompe al estirarla. Tras esto, se deja reposar en un bowl aceitado hasta que duplique su volumen original.

Para la decoración superior, es indispensable preparar la pasta de azúcar mezclando partes iguales de manteca vegetal, azúcar glass y harina. Esta mezcla se coloca en tiras sobre el pan antes de entrar al horno, junto con el ate de diferentes sabores, higos cristalizados y cerezas en almíbar.

Formado, decoración y tiempos de cocción

Una vez que la masa ha leudado, se debe desgasificar suavemente. El panadero debe formar un cilindro largo y unir los extremos para crear el óvalo característico. Es en este momento cuando se introducen, de manera oculta por la parte inferior, los muñecos de plástico o cerámica que representan la figura del niño Jesús.

Antes de la cocción, la pieza debe barnizarse con huevo batido para asegurar un acabado dorado y brillante. El horno debe precalentarse a 180°C. El tiempo de horneado estándar oscila entre los 20 y 30 minutos, dependiendo del rendimiento térmico del equipo. Es vital no exceder este tiempo para evitar la pérdida de humedad en la miga, lo que resultaría en un pan quebradizo.

La tradición de la Rosca de Reyes

La Rosca de Reyes no es solo un producto de consumo, sino un eje de cohesión social. Su forma circular simboliza, en la tradición religiosa, el amor infinito de Dios. Mientras que las frutas representan las joyas de las coronas de los Reyes Magos.

En términos técnicos de conservación, se recomienda almacenar el pan en recipientes herméticos o envuelto en film plástico para mantener la suavidad de la corteza.