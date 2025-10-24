COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro B

Descubre quiénes son los 20 jugadores suspendidos por apuestas ilegales en la Serie B

LigaPro sancionó a 20 jugadores y cuatro clubes de la Serie B por amaño de partidos, publicando una lista oficial tras una histórica investigación.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
LigaPro sancionó a 20 futbolistas de cuatros clubes de la Serie B.
LigaPro sancionó a 20 futbolistas de cuatros clubes de la Serie B.
LigaPro sancionó a 20 futbolistas de cuatros clubes de la Serie B.
LigaPro sancionó a 20 futbolistas de cuatros clubes de la Serie B.

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

La LigaPro, a través de su Comité Disciplinario, el 23 de octubre, emitió una resolución sin precedentes tras finalizar una extensa investigación por manipulación de resultados en la Serie B. Cuatro clubes (Gualaceo SC, Chacaritas FC, Club Deportivo Vargas Torres y 22 de Julio) y un total de 20 futbolistas han sido sancionados de forma ejemplar, marcando un hito en la lucha contra la corrupción deportiva en Ecuador.​

La investigación, que se inició en agosto por la Dirección de Integridad y Antipiratería, se apoyó en operativos judiciales y allanamientos policiales realizados en instalaciones de Gualaceo y Chacaritas el pasado 25 de septiembre, en coordinación con la Fiscalía. Además de los retiros de puntos y millonarias multas, la LigaPro publicó oficialmente la nómina de jugadores suspendidos y estableció que las sanciones buscan disuadir futuras conductas corruptas y proteger la integridad del torneo.

Detalles de las sanciones y clubes afectados

Gualaceo SC perderá nueve puntos, Chacaritas FC tendrá una reducción de 12 puntos  (sentencia que acelera su descenso a Segunda Categoría) y tanto Vargas Torres como 22 de Julio descontarán seis puntos cada uno. Las sanciones económicas alcanzan los 10,000 dólares por club, mientras que se ordena implementar manuales de buenas prácticas y realizar capacitaciones en integridad en todas las instituciones implicadas.​

Las sanciones a jugadores son contundentes: 20 futbolistas quedan suspendidos por dos años de toda actividad relacionada al fútbol, incluyendo entrenamientos, partidos y vínculos con clubes. Según el informe del medio Federación Postera y reportes de prensa, los jugadores sancionados se agrupan así:

Gualaceo SC (5):

  • Alexi Ever Lemos Castillo

  • Garis Aldair Mina Ortiz

  • Yeison Hernán Nazareno Izquierdo

  • Jesús Alberto Preciado Fares

  • Michael Javier Obando Morales

Chacaritas FC (10):

  • Johan David Padilla Quiñónez

  • Jean Carlos Peña Ludeña

  • Darío Darwin Bone Lastre

  • Andrés Gabriel García Gallo

  • Joel Jacobo Molina Rentería

  • Jeremy Ronaldo del Castillo

  • Dylan Fabián Luque Macías

  • Jostyn Aarón Cerón Rugel

  • Jesús Geancarlo Almeida Triguero

  • Frank Fabián Fernández Izquierdo

22 de Julio (3):

  • Juan Jairo Realpe Vera

  • Michael Andrés Nazareno Mina

  • Anthony Joao Rosero Ponce

Vargas Torres (2):

  • Ignacio Agustín Bandera

  • Julio Walberto Ayoví Casierra.​

Antecedentes, operativos y consecuencias en la Serie B

La profundidad de la investigación incluyó allanamientos que revelaron una red de apuestas ilegales alrededor de partidos clave, afectando la transparencia en el cierre del actual torneo. El impacto ha sido determinante: las sanciones confirman el ascenso anticipado de Leones del Norte a la Serie A, alterando la estructura competitiva del campeonato.​

Estos hechos permiten a LigaPro afianzar su compromiso con la ética y prevenir futuros amaños, además de otorgar el derecho a los clubes y jugadores sancionados de apelar ante el Comité de Apelaciones. La comunidad deportiva observa hoy con atención cómo esta resolución histórica redefine el estándar de integridad en el fútbol ecuatoriano. (18)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador cae 0-4 ante China y espera resultados para clasificar a octavos en Mundial Femenino Sub 17

Descubre quiénes son los 20 jugadores suspendidos por apuestas ilegales en la Serie B

Barcelona SC busca su primer triunfo ante Libertad en el hexagonal de la LigaPro

Ahorro por objetivos: la clave para cumplir metas financieras realistas

Paro indígena genera pérdidas de hasta 100 millones de dólares en Imbabura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador cae 0-4 ante China y espera resultados para clasificar a octavos en Mundial Femenino Sub 17

Descubre quiénes son los 20 jugadores suspendidos por apuestas ilegales en la Serie B

Barcelona SC busca su primer triunfo ante Libertad en el hexagonal de la LigaPro

Ahorro por objetivos: la clave para cumplir metas financieras realistas

Paro indígena genera pérdidas de hasta 100 millones de dólares en Imbabura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador cae 0-4 ante China y espera resultados para clasificar a octavos en Mundial Femenino Sub 17

Barcelona SC busca su primer triunfo ante Libertad en el hexagonal de la LigaPro

Ahorro por objetivos: la clave para cumplir metas financieras realistas

Paro indígena genera pérdidas de hasta 100 millones de dólares en Imbabura

Liverpool remonta y golea 5-1 al Eintracht Frankfurt para romper racha negativa en Champions League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO