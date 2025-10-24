Descubre quiénes son los 20 jugadores suspendidos por apuestas ilegales en la Serie B

La LigaPro, a través de su Comité Disciplinario, el 23 de octubre, emitió una resolución sin precedentes tras finalizar una extensa investigación por manipulación de resultados en la Serie B. Cuatro clubes (Gualaceo SC, Chacaritas FC, Club Deportivo Vargas Torres y 22 de Julio) y un total de 20 futbolistas han sido sancionados de forma ejemplar, marcando un hito en la lucha contra la corrupción deportiva en Ecuador.​

La investigación, que se inició en agosto por la Dirección de Integridad y Antipiratería, se apoyó en operativos judiciales y allanamientos policiales realizados en instalaciones de Gualaceo y Chacaritas el pasado 25 de septiembre, en coordinación con la Fiscalía. Además de los retiros de puntos y millonarias multas, la LigaPro publicó oficialmente la nómina de jugadores suspendidos y estableció que las sanciones buscan disuadir futuras conductas corruptas y proteger la integridad del torneo.

Detalles de las sanciones y clubes afectados

Gualaceo SC perderá nueve puntos, Chacaritas FC tendrá una reducción de 12 puntos (sentencia que acelera su descenso a Segunda Categoría) y tanto Vargas Torres como 22 de Julio descontarán seis puntos cada uno. Las sanciones económicas alcanzan los 10,000 dólares por club, mientras que se ordena implementar manuales de buenas prácticas y realizar capacitaciones en integridad en todas las instituciones implicadas.​

Las sanciones a jugadores son contundentes: 20 futbolistas quedan suspendidos por dos años de toda actividad relacionada al fútbol, incluyendo entrenamientos, partidos y vínculos con clubes. Según el informe del medio Federación Postera y reportes de prensa, los jugadores sancionados se agrupan así:

Gualaceo SC (5):

Alexi Ever Lemos Castillo

Garis Aldair Mina Ortiz

Yeison Hernán Nazareno Izquierdo

Jesús Alberto Preciado Fares

Michael Javier Obando Morales

Chacaritas FC (10):

Johan David Padilla Quiñónez

Jean Carlos Peña Ludeña

Darío Darwin Bone Lastre

Andrés Gabriel García Gallo

Joel Jacobo Molina Rentería

Jeremy Ronaldo del Castillo

Dylan Fabián Luque Macías

Jostyn Aarón Cerón Rugel

Jesús Geancarlo Almeida Triguero

Frank Fabián Fernández Izquierdo

22 de Julio (3):

Juan Jairo Realpe Vera

Michael Andrés Nazareno Mina

Anthony Joao Rosero Ponce

Vargas Torres (2):

Ignacio Agustín Bandera

Julio Walberto Ayoví Casierra.​

Antecedentes, operativos y consecuencias en la Serie B

La profundidad de la investigación incluyó allanamientos que revelaron una red de apuestas ilegales alrededor de partidos clave, afectando la transparencia en el cierre del actual torneo. El impacto ha sido determinante: las sanciones confirman el ascenso anticipado de Leones del Norte a la Serie A, alterando la estructura competitiva del campeonato.​

Estos hechos permiten a LigaPro afianzar su compromiso con la ética y prevenir futuros amaños, además de otorgar el derecho a los clubes y jugadores sancionados de apelar ante el Comité de Apelaciones. La comunidad deportiva observa hoy con atención cómo esta resolución histórica redefine el estándar de integridad en el fútbol ecuatoriano. (18)