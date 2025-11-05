COMUNIDAD POR USD 1
Negocios
Economía

Desempleo en Ecuador cae a 3,6% y refuerza el mercado laboral, según el INEC

Sumado a esto, el riesgo país de Ecuador experimentó una fuerte disminución, ubicándose en 684 puntos el pasado martes 4 de noviembre. Este es su nivel más bajo registrado desde antes del inicio de la pandemia.
Desempleo en Ecuador cae a 3,6% y refuerza el mercado laboral.
La reducción del desempleo en Ecuador consolida la confianza en el futuro económico del país. Foto: Freepik.
Desempleo en Ecuador cae a 3,6% y refuerza el mercado laboral.
La reducción del desempleo en Ecuador consolida la confianza en el futuro económico del país. Foto: Freepik.

Ecuador alcanzó la tasa de desempleo más baja de América Latina, registrando un histórico 3,6%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

A decir del organismo estadístico nacional, la cifra deja entrever un fortalecimiento del mercado laboral ecuatoriano y sustenta la efectividad de las políticas de generación de empleo impulsadas por el actual Gobierno.

El 3,6% de desempleo en Ecuador supera las tasas de desempleo de economías vecinas contempla el informe. Los datos del INEC señalan que el país supera también a naciones como Argentina (6,3%), Perú (6,5%) y Brasil (7,2%).

Riesgo país reflejado en cifras

Sumado a esto, el riesgo país de Ecuador ha experimentado una fuerte disminución, ubicándose en 684 puntos el pasado martes 4 de noviembre. Este es su nivel más bajo registrado desde antes del inicio de la pandemia. Esto se alcanza luego de que trascienda la participación del presidente Daniel Noboa en reuniones con inversionistas internacionales.

El Ejecutivo destacó el logro citando un comunicado oficial: “El riesgo país cayó a 684 puntos el martes 4 de noviembre, su nivel más bajo desde antes de la pandemia, luego de la participación del presidente Daniel Noboa en reuniones con inversionistas internacionales en Estados Unidos, donde expuso los avances del programa económico nacional”, compartió.

Inflación controlada en Ecuador

El control de precios también juega un rol fundamental en la estabilidad macroeconómica. Según informes del INEC, Ecuador también mantiene una inflación entre las más bajas de la región.

Específicamente, la inflación anual registrada hasta septiembre de 2025 se ubicó en un 0,72%, según el organismo. Esta gestión inflacionaria contribuye directamente a preservar el poder adquisitivo de la población, detalla el informe. Por lo tanto, el control de precios y esta cifra consolidan aún más la confianza de los mercados, señala el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

La combinación de una inflación baja y el reducido desempleo en Ecuador genera un ambiente de mayor certidumbre para las empresas y los trabajadores. Las políticas orientadas a la generación de empleo demuestran un impacto positivo directo en los hogares ecuatorianos, según el Gobierno.

