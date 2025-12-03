COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

¿Habrá más despidos masivos en el sector público? El Gobierno de Ecuador rompe el silencio

Harold Burbano, ministro del Trabajo, aseguró que no existe ningún plan de despidos masivos en el sector público. Además presentó la nueva hoja laboral del Gobierno para dinamizar el empleo y proteger derechos.
Harold Burbano, ministro del Trabajo, descartó cualquier escenario de recortes masivos en el sector público. Foto: X @MinTrabajoEc.
El Gobierno de Ecuador descartó cualquier escenario de recortes masivos en el sector público. Harold Burbano, ministro del Trabajo, aclaró que no existe un proceso de desvinculación generalizada y explicó que cada institución revisa a su personal conforme a criterios de desempeño y normas vigentes para consolidar estabilidad laboral.

“No tenemos un proceso continuo de despidos de trabajadores del sector público”, sostuvo el ministro. Luego añadió: “No hay que decirle al país que estamos en un proceso de desvinculación masiva de servidores públicos, eso no es real”.

Gobierno de Ecuador garantiza estabilidad y derechos laborales

Durante una entrevista en Ecuavisa, Burbano enfatizó que el Gobierno de Ecuador nunca planteará medidas que afecten derechos de los trabajadores. Dijo textualmente: “No vamos a plantear ningún programa de regresividad en derechos. Estos estarán garantizados”. Esa postura se mantiene como eje de la política pública y busca generar confianza entre trabajadores y empleadores.

En ese contexto, el ministro explicó que el Ejecutivo impulsa relaciones laborales sanas, con jornadas adaptadas para jóvenes y estudiantes. El objetivo es permitir que trabajen sin frenar su educación mediante horarios diferenciados y acuerdos internos que cumplan la normativa vigente.

Meta: elevar la formalización del empleo al 50 % en dos años

Burbano recordó que tres de cada diez ecuatorianos cuentan con empleo formal, mientras muchos generan ingresos en la informalidad o mediante emprendimientos. Por eso, la estrategia apunta a elevar la formalización laboral al 50 % en dos años mediante diálogo y fortalecimiento de normas.

El ministro subrayó que el emprendimiento también cuenta como trabajo y debe recibir apoyo estatal. Señaló que quienes emprenden necesitan capacitación y acompañamiento para consolidar negocios sólidos que puedan crecer y generar empleo formal dentro del país.

SBU, burocracia y reformas internas

Asimismo, el Gobierno de Ecuador trabaja en la fijación del nuevo Salario Básico Unificado con acuerdos equilibrados y con incentivos para las empresas. Burbano anticipó que el incremento oscila entre USD 10 y USD 20, aunque advirtió: “Quiero ser bastante prudente (en este tema)”.

Además, planteó la reducción de cargas burocráticas que encarecen la operación empresarial. La simplificación administrativa busca liberar recursos para inversión en talento humano y generación de empleo en Ecuador.

Flexibilidad horaria sin vulnerar derechos

En relación con acuerdos laborales, el ministro aclaró que la ley prohíbe el trabajo por horas, pero no impide distribuir la jornada conforme acuerdos internos. Señaló: “Lo que está prohibido es el trabajo por horas, lo que no está prohibido es que el tiempo… pueda ser repartido durante el día conforme el acuerdo de las partes”.

Esa interpretación abre una oportunidad para crear modalidades más flexibles, especialmente para estudiantes, sin modificar los derechos garantizados a todos los trabajadores del país.

