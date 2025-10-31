COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Europa

Despojan de sus títulos monárquicos al príncipe Andrés de Inglaterra, por su presunto vínculo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

El rey Carlos III de Inglaterra despojó de sus títulos a su hermano, el príncipe Andrés. Este deberá mudarse del palacio.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

La familia real británica anunció que el rey de Carlos III inició el proceso formal para retirar los títulos de su hermano Andrés, príncipe de Inglaterra, en medio de las acusaciones de vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Además, fue expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.

“El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada”, reza un comunicado de Buckingham Palace.

Ya notificaron al príncipe Andrés

Estas medidas, se detalló, son “necesarias a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra“. “Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”, concluyó el comunicado.

La cadena de televisión BBC informó que Andrés probablemente se mudará a una propiedad que tiene en la localidad de Sandringham, ubicada en el condenado de Norfolk, y que será financiado de forma privada por el monarca. El todavía príncipe ya recibió una notificación formal de la rescisión del contrato y el traslado será “tan pronto como sea posible”.

El comunicado de Carlos III llega menos de dos semanas después de que el propio Andrés renunciara a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que “las continuas acusaciones” en su contra “distraen” del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

¿Quién era Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein (1953-2019) fue un financista originario de Nueva York, que amasó una fortuna gestionando activos de multimillonarios. Además, desarrolló una red de contactos con políticos, celebridades y realeza, incluido el príncipe Andrés.

En 2005, la policía de Palm Beach, Florida, inició una investigación tras denuncias de abuso sexual a menores. A Epstein se lo acusó de traficar y explotar sexualmente a decenas de niñas, en sus mansiones de Nueva York, Palm Beach y su isla privada en las Islas Vírgenes. En 2008, se declaró culpable de cargos estatales menores de solicitación de prostitución, recibiendo una condena controvertida de 18 meses de prisión. Solo cumplió 13.

El caso resurgió en 2019. El 6 de julio, el FBI lo arrestó en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores entre 2002 y 2005. Su socia Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 a 20 años por reclutamiento de víctimas, facilitó los abusos.

El 10 de agosto de 2019, a Epstein lo hallaron muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center de Manhattan. La médica forense determinó suicidio por ahorcamiento.

