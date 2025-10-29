Detienen a alias ‘Gordo Arturo’, cabecilla de banda criminal, durante allanamientos en Quito

La Policía Nacional capturó a alias ‘Gordo Arturo’, presunto líder de la organización criminal Los Lobos en Quito. La detención se dio durante el operativo ‘Libertador’ realizado la madrugada de este miércoles 29 de octubre. Operaciones simultáneas entre Quito y Guayaquil permitió la detención de 17 personas, informó el ministro del Interior, John Reimberg. Entre los detenidos se confirmó que se encuentra alias ‘Gordo Arturo’.

Las acciones de la Policía se centraron en desarticular la estructura completa de Los Lobos en la capital, donde ‘Gordo Arturo’ manejaba grandes operaciones, afirmó Reimberg. En Quito, los allanamientos ocurrieron en sectores como Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Calderón, La Delicia y Quitumbe. En Guayaquil, la intervención se produjo en el distrito Pascuales, según informó la misma Policía.

‘Gordo Arturo’ tenía poder en Quito

Reimberg destacó que esta captura representa un golpe significativo a la banda criminal en Quito. El ministro precisó que ‘Gordo Arturo’ cuenta con más de siete detenciones previas y ha viajado en varias ocasiones a Colombia durante el último año. La organización Los Lobos está vinculada a delitos de alto impacto, según la Policía.

Entre los hechos delictivos atribuidos figuran el robo de joyas valoradas en 300 mil dólares en un centro comercial de Quito, en noviembre de 2024. También se relaciona con el intento de robo a un vehículo blindado al sur de la capital en abril de 2025. En ese intento de asalto un delincuente cayó abatido. Además, la banda se la involucra con el secuestro extorsivo con resultado de muerte de un policía al norte de Quito, en julio de 2025.

No se reportaron heridos en las intervenciones

Los Lobos es una organización criminal emergente en Ecuador, conocida por su vinculación con narcotráfico, extorsión y sicariato. En los últimos años, ha ganado notoriedad por disputas territoriales con otras bandas, contribuyendo al aumento de la violencia en ciudades como Quito y Guayaquil. El operativo Libertador forma parte de las estrategias gubernamentales para combatir el crimen organizado.

La Policía continúa con investigaciones para identificar posibles ramificaciones adicionales de la estructura desmantelada. El ministro Reimberg enfatizó la coordinación entre fuerzas policiales en ambas ciudades, lo que permitió la detención de la cúpula en Quito. Las autoridades no reportaron heridos durante las intervenciones. Este golpe se suma a operaciones previas contra bandas similares.

La captura de ‘Gordo Arturo’ podría impactar las operaciones de Los Lobos a nivel nacional, según expertos en seguridad. La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas a través de líneas oficiales. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades de justicia. (17)